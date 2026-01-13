民進黨高雄市長初選勝出 賴瑞隆：大家是高雄隊

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）在民主進步黨高雄市長初選勝出的民進黨籍立法委員賴瑞隆今天表示，已第一時間致電感謝其他3名參選人並獲祝福；大家都是高雄隊，他會持續團結所有力量，延續高雄光榮。

民進黨稍早公布初選民意調查結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺決戰，與中國國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

賴瑞隆接受媒體聯訪表示，他嫻熟市政，這是他與柯志恩最大不同，感謝市民託付及戰友一路相挺，他會持續為熱愛的高雄全力以赴。唯有團結才能守住高雄，3名參選人提出的好政策，將納入市政藍圖中。

他說，和其他3人都是高雄隊友，謙卑傾聽是他不變的承諾；他會在前高雄市長謝長廷、陳菊及現任高雄市長陳其邁奠定基礎下承擔重責大任，將高雄帶往下一個黃金10年。他已致電陳其邁，將找時間請益。

賴瑞隆表示，他第一時間也向兼任民進黨主席的總統賴清德說明狀況，高雄發展須中央政府支持，他會爭取中央支持高雄，讓高雄繼續發展。市長選舉要爭取更多市民支持，他將來會持續提更多政策願景，讓市政無縫接軌，讓高雄持續發展。

此外，賴瑞隆提3項優先說，首先團結所有力量，其次是在高雄市長選舉守住高雄，第3是讓高雄成為不分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡與市民安居樂業幸福城市。

他說，會用理念凝聚所有人，承擔責任，明天起強化高雄隊，守護高雄不停歇，也請市民繼續鞭策支持，他會繼續工作、工作、工作，相信2026年會守住高雄。

「謙卑承擔，團結高雄」，賴瑞隆也透過社群網站臉書（Facebook）表示，初選只是階段任務，沒個人勝負，深知團結才能守住高雄、延續光榮，他會以最真誠、虛心態度與大家攜手前行。

52歲的賴瑞隆是國立台灣大學國家發展研究所碩士，立法院國會助理出身，在陳菊任高雄市長期間擔任高雄市政府海洋局長、新聞局長等職。（編輯：李明宗）1150113