民進黨高雄市長初選升溫 許智傑成立雄中智庫後援會
（中央社記者林巧璉高雄22日電）民進黨高雄市長初選戰火升溫，各參選人舉辦造勢、後援會拚場。立委許智傑今天成立「市長初選雄中智庫後援會」，來自醫界、建築界、律師界、學界等雄中學長、學弟現身相挺。
民進黨立委許智傑是雄中校友，他今天在競選服務處成立「雄中智庫後援會」，包括自美國返國的北美雄中校友會前會長林榮松、台灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等人皆出席力挺。出席的雄中校友齊聲喊「今日我以雄中為榮、明日雄中以我為榮」，現場氣氛熱絡。
許智傑致詞說，非常希望雄中人能連任市長，「這不只是我個人的事，而是大家的事、雄中的事、高雄的事，也是台灣的事。」他近日推動「南高屏區域經濟生活圈」，3個縣市人口加起來共500多萬人，這從經濟學來說可推動更好的政策，像是推動捷運建設、24小時無宵禁的國際機場也是一樣。
許智傑表示，將全力推動AI及雙語教育，讓孩子更有國際競爭力；也將重新大力推動品德教育，「這部分很少參選人著墨，但非常重要也很難推動」，未來將結合宗教、學校、家庭等多方面努力。
「上次雄中挺陳其邁，這次我們要換挺許智傑，雄中人挺雄中人。」許智傑雄中後援會會長劉仁義表示，他本來不認識許智傑，但偶然機會在弱勢團體活動上看見所有民意代表致詞後都離開了，只有他好好欣賞演出並給予掌聲。此外，許智傑在服務案件的努力也令人感動。
雄中校友會常務監事張永朋表示，許智傑這次投入高雄市長初選，主軸是要引領高雄轉型成智慧城市，不管是從對半導體S廊帶的重視、AI算力中心及資訊中心落地等，這些理念與科技界不謀而合，相信他一定能夠接棒市政，開創高雄新局面。
林榮松說，雄中是高雄第一所成立超過百年的高中，在百工百業開枝散葉，今天來自醫界、建築界、學界等百工百業的雄中校友們一起「雄中人挺雄中人」，要推薦優秀人才許智傑給高雄市民，盼雄中人繼續帶高雄飛。（編輯：黃世雅）1141122
其他人也在看
推跨縣市觀光整合！許智傑：南高屏澎要一起行銷、一起走向國際旅展
【警政時報 蔡宗武／高雄報導】為推動南台灣觀光產業，南高屏Lucky 7立委今(21日)於立法院召開「南高屏大生活圈，觀光行銷全世界」記者會。警政時報 ・ 1 天前
百工百業齊聚！雄中校友力挺許智傑 拚出「智慧高雄、傑然不同」
【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市長參選人許智傑今（22）日成立「許智傑市長初選雄中智庫後援會」，號召橫台灣好報 ・ 1 天前
遠東商銀 拚資源整合、外部併購
遠東商銀21日在法人說明會中揭露，第三季底資產規模8,790億元，已達2025年全年預算目標，並順利完成增資。後續將透過集團關係企業資源整合、外部併購，甚至成立金控，尋求外部成長，「不排除外面有機會，可以併購」。工商時報 ・ 1 天前
許智傑成立「市長初選雄中智庫後援會」 (圖)
民進黨高雄市長初選戰火升溫，各參選人舉辦造勢、後援會拚場。立委許智傑（右2）22日成立「市長初選雄中智庫後援會」，來自醫界、建築界、律師界、學界等雄中人現身相挺。中央社 ・ 1 天前
劉德音獲羅伯特諾伊斯獎：並肩台積電30年是畢生榮幸
（中央社記者張欣瑜聖荷西20日專電）台積電前董事長劉德音今天在矽谷獲頒羅伯特諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award），他表示，過去30年與台積電夥伴並肩工作是畢生榮幸；感謝業界夥伴的共同努力，為半導體產業建立卓越的晶圓代工生態系。中央社 ・ 1 天前
台中人撿好康 自備餐盒外帶立刻便宜再抽獎
[NOWnews今日新聞]響應淨零綠生活、落實源頭減量，台中市政府環保局攜手餐飲業者推出「餐餐購自備享食又減廢」活動，即日起至12月11日止登場！民眾只要自備環保餐盒至合作店家外帶，即可享有折扣優惠並...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
校事會議修法 全教總憂疊床架屋難解濫訴問題
（中央社記者陳至中台北22日電）教育部於本月21日正式預告修正校事會議相關辦法，明定學校收到檢舉案件後的處理機制。但全國教師工會總聯合會擔心制度疊床架屋，恐無法解決校園濫訴問題。中央社 ・ 1 天前
暗嗆鄭麗文！賴清德：我們應該緬懷為國奮戰的國軍「而不是共諜」
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文日前出席統派政治受難團體舉行的秋祭，被以「共諜」身分遭蔣介石槍斃的吳石將領也被列為追思烈士。對此，總統賴清德今（22）日表示，今天是黃百韜將軍的殉國紀念日，其多次以寡擊眾、力退共軍，而吳石等叛將則導致徐蚌會戰犧牲55.5萬名國軍。他強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜。」 賴清德今透過臉書發文表示，在國防大學、陸軍官校的校園中，都有一座名為「百韜樓」的建築。這個命名，是為了紀念黃百韜將軍。 賴清德說，黃將軍一生戎馬，在遏止共軍的關鍵戰役中，曾多次以寡擊眾、力退共軍。當時的國民黨，已有多數被共軍滲透，如吳石、郭汝瑰等叛將，洩漏重要作戰資訊給敵方，致使徐蚌會戰在短短66天內，犧牲約55.5萬名國軍生命，嚴重影響後續國共內戰的成敗。 他說，在徐蚌會戰的激烈攻防中，面對彈盡援絕的困境，黃將軍展現軍人風範，最後選擇以生命捍衛信念，其所展現的忠誠、勇氣與責任，留給台灣最深刻的提醒。 賴清德指出，「回顧這段戰爭，讓我們省思當年曾有多少志士英豪，用生命力抗共黨威權；更要記取教訓，注意威權新頭殼 ・ 1 天前
內政部最新統計︰6％新生兒從母姓創新高 花東最多
內政部公布最新統計，今年1月至9月出生嬰兒計8萬1381人，從父姓者7萬6442人占93.9％，從母姓者4884人占6.0％為歷年新高，男、女嬰從姓結構相似，從母姓的比率以台東縣16.85%最高、花蓮縣占 16.5％居次。此外，由父母雙方共同約定，從父姓者比率為96.5％，從母姓者為3.4％，亦為歷自由時報 ・ 1 天前
校事會議濫訴將終結？鄭英耀：修法過濾機制 匿名投訴不受理
「校事會議」制度衍生校園出現濫訴，引起老師們怨聲載道、批評不斷，教育部長鄭英耀履行年底前完成修法承諾，教育部已在21日發布修法預告，當中包含增訂行為人、被害人接受訪談時，得請學校教師、家長或其他校內外人員擔任輔佐人等作法。鄭英耀於今（22）日受訪時強調，修法重點之一在於設置過濾機制，確定校事會議只有處理不適任教師，且不具名、無事證等投訴，明定不處置。中時新聞網 ・ 1 天前
台南市表揚106位績優金質獎志工
記者陳治交／台南報導 為響應國際志工日，台南市政府二十二日舉辦「台南市一一四年度績優…中華日報 ・ 1 天前
慣竊變「醫院暗影」連5天潛入馬偕病房 20萬財物全被變現揮霍
警方調查指出，現年40多歲的傅姓男子，是警方熟知的慣竊。9月間，他多次進入台北馬偕醫院，以病患與家屬忙於治療、警覺性降低為目標，趁對方離開病房、洗澡、補眠等空檔下手。警方掌握資料顯示，他短短1個月內至少犯案5次，手法熟練、行動快速，鎖定容易取得的財物，如錢包、...CTWANT ・ 1 天前
北市男到蘆洲偷車搶路人包包 2度製造斷點逃竄！警7小時逮人
【記者江孟謙／新北報導】新北市蘆洲區昨天（21日）凌晨4時許發生一起飛車搶奪案，61歲郭姓男子遭灰衣騎士搶走包包，裡面雖現今不多，但有BMW車鑰匙、iPhone等物品，警方調閱監視器，發現嫌犯逃到泰山區棄車，再轉乘小黃製造斷點，但行蹤早被警方掌握，於昨天中午12時許逮人，全案依竊盜、搶奪罪嫌送辦。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
金馬獎2025／張孝全三度提名影帝 感言十幾年前就寫好「一直拿不出來」
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳男主角入圍者《大濛》柯煒林、《好孩子》許瑞奇、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華齊聚一堂。第三度提名影帝的張孝全表示，通常等到典禮上、攝影機在面前才會緊張。被問到感言是否準備好？他笑說：「十年前就寫好了，一直拿不出來。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
TWICE今（22日）起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。自由時報 ・ 1 天前
住對房子他運勢大翻轉！命理師曝風水好宅真相 財運、事業都超旺
你相信風水嗎？命理師吳海分享，曾建議泰國友人買下風水絕佳的湖畔別墅，沒想到入住後靈感湧現、事業步步高升。住對地方，運勢真的會翻轉？ 怎樣算是好風水？ 好風水的另外一個解釋，就是「好環境」，那麼健康2.0 ・ 1 天前
美強調 對日防衛承諾堅定不移
日相高市早苗的「台灣有事」言論，引發大陸不滿並祭出反制措施。美國國務院20日主動重申，對日本防衛的承諾堅定不移，還提到，無論在台海、東海或南海，美國堅決反對任何片面改變現狀的企圖，包括透過武力或脅迫手段。中時新聞網 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 23 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 1 天前