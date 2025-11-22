民進黨高雄市長初選升溫 許智傑成立雄中智庫後援會

（中央社記者林巧璉高雄22日電）民進黨高雄市長初選戰火升溫，各參選人舉辦造勢、後援會拚場。立委許智傑今天成立「市長初選雄中智庫後援會」，來自醫界、建築界、律師界、學界等雄中學長、學弟現身相挺。

民進黨立委許智傑是雄中校友，他今天在競選服務處成立「雄中智庫後援會」，包括自美國返國的北美雄中校友會前會長林榮松、台灣高雄中學全球校友總會召集人徐永昌等人皆出席力挺。出席的雄中校友齊聲喊「今日我以雄中為榮、明日雄中以我為榮」，現場氣氛熱絡。

許智傑致詞說，非常希望雄中人能連任市長，「這不只是我個人的事，而是大家的事、雄中的事、高雄的事，也是台灣的事。」他近日推動「南高屏區域經濟生活圈」，3個縣市人口加起來共500多萬人，這從經濟學來說可推動更好的政策，像是推動捷運建設、24小時無宵禁的國際機場也是一樣。

許智傑表示，將全力推動AI及雙語教育，讓孩子更有國際競爭力；也將重新大力推動品德教育，「這部分很少參選人著墨，但非常重要也很難推動」，未來將結合宗教、學校、家庭等多方面努力。

「上次雄中挺陳其邁，這次我們要換挺許智傑，雄中人挺雄中人。」許智傑雄中後援會會長劉仁義表示，他本來不認識許智傑，但偶然機會在弱勢團體活動上看見所有民意代表致詞後都離開了，只有他好好欣賞演出並給予掌聲。此外，許智傑在服務案件的努力也令人感動。

雄中校友會常務監事張永朋表示，許智傑這次投入高雄市長初選，主軸是要引領高雄轉型成智慧城市，不管是從對半導體S廊帶的重視、AI算力中心及資訊中心落地等，這些理念與科技界不謀而合，相信他一定能夠接棒市政，開創高雄新局面。

林榮松說，雄中是高雄第一所成立超過百年的高中，在百工百業開枝散葉，今天來自醫界、建築界、學界等百工百業的雄中校友們一起「雄中人挺雄中人」，要推薦優秀人才許智傑給高雄市民，盼雄中人繼續帶高雄飛。（編輯：黃世雅）1141122