民進黨高雄市長初選升溫 造勢晚會、見面會拚人氣

（中央社記者林巧璉高雄29日電）民進黨高雄市長初選升溫，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺，4名參選人持續拚場、拚人氣。

邱議瑩明天將在鳳山舉辦首場造勢活動，她今天發布新聞稿指出，前行政院長蘇貞昌將現身「鳳山大團結」造勢活動，為她站台、推薦。

邱議瑩說，許多高雄鄉親都表示「等蘇院長等很久了」。蘇貞昌最廣為人知的「撞球桿」宣講，每次登場都能帶動全場沸騰、氣勢爆棚。她邀請鄉親明天到鳳山，一起「支持邱議瑩、高雄贏、團結一起贏！」

邱議瑩表示，近期陸續在社群發布前總統陳水扁、高雄市長陳其邁的推薦文與影片。陳水扁稱她是「最強母雞、最能延續陳其邁的人選」；陳其邁則指出，「邱議瑩最禁得起考驗、能扛起責任」。

林岱樺今天舉辦左營座談會，提出「銀髮主題國民運動中心」、優化河堤公園、改善人行道安全等構想；上午也與高市議員黃文志、陳善慧至左營龍華市場掃街拜票。她明天則將舉行「女力造勢」活動。

此外，邱議瑩、賴瑞隆、許智傑今天都出席高雄同志大遊行爭取支持。賴瑞隆並持續走訪市場拜票；許智傑則持續舉辦「市民見面會」，今天在楠梓舉行，邀請民進黨立委李柏毅、邱志偉，市議員林智鴻、黃文志、張勝富、黃飛鳳等人與會。明天則將舉辦路竹場見面會。（編輯：黃世雅）1141129