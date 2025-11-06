民進黨高雄市長初選升溫 選將啟動造勢顧本命區

（中央社記者林巧璉高雄6日電）民進黨高雄市長初選戰火升溫，立委邱議瑩等人皆將在「本命區」辦造勢；邱議瑩15日將在旗山舉辦首場造勢。立委賴瑞隆9日旗津造勢、立委許智傑規劃明年1月回鳳山辦大型活動。

邱議瑩今天發布新聞稿表示，將在15日下午3時30分，在旗山體育場舉辦「大旗美．大團結」造勢。活動邀請前農業部長陳吉仲、名嘴鍾年晃、歌手許富凱和楊烈站台。邱議瑩說，「我會奮力守護高雄，也是最適合接棒市長的人選。」

邱議瑩表示，高雄需要一位禁得起淬鍊、迎風前行的領導者，帶領城市邁向未來。她出身美麗島受難家庭，從小就在壓迫中長大，比別人更早懂得責任與勇氣。

邱議瑩強調，高雄下一個10年要「有機、有蛋」，她提出「新國際機場」跟「大巨蛋造鎮」政見，希望能帶領高雄迎向世界。

目前表態參與初選的民進黨立委包括林岱樺、賴瑞隆、許智傑等，林岱樺搶先對手，1日在岡山舉辦首場造勢晚會，後續還有22日的旗山造勢、明年1月10日的鳳山造勢活動。

賴瑞隆日前宣布，9日將在旗津福壽宮廟前廣場舉辦首場造勢，助講人包括民進黨高市議員李喬如、簡煥宗，以及名嘴王瑞德等。許智傑則表示，目前規劃在初選前夕回到鳳山舉辦大型造勢。（編輯：謝雅竹）1141106