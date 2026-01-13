民進黨高雄市長初選將揭曉 陳其邁：恭喜他們

民進黨高雄市長初選於昨天晚間完成民調作業，今（13日）上午10時30分後開封民調數據並公布最終結果。高雄市長陳其邁在公布結果前受訪表示，這次初選4位候選人都保持君子之爭的風度，要先恭喜他們共同完成民進黨的民主初選。

高雄市長陳其邁。（圖／報系資料照）

陳其邁指出，初選結果預計在11點左右就能揭曉，現在每位候選人的內心應該都七上八下，大家可以先彼此平靜一下，靜待初選結果出爐。他強調，相信經過初選過程後，市民也都能更了解候選人的政見與想法。

高雄市長陳其邁。（圖／高雄市府）

被媒體詢問昨晚是否因為緊張而睡不著時，陳其邁回應，民進黨的初選機制已經累積非常多經驗，相對於其他有初選的選區來說，這次高雄的4位候選人都展現了君子之爭的風範，氣氛也非常和諧，大家就靜待結果出爐。

