民進黨高雄市長初選政見發表會，在民視林口總部進行，林岱樺、許智傑、賴瑞隆和邱議瑩，四人各自發表政見，來爭取市民支持，每個人都強調，自己才是民調最強的人，也公開呼籲12號開始，要展開初選，希望選民挺自己、帶高雄打贏。

民進黨立委林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩政見會開始前，手疊一起象徵團結，一上台就爭相端牛肉訴諸市民。

立委（民）林岱樺：「積極發展軍工產業，初步估計三大護國產業，可以為高雄帶來1000億產值。」

立委（民）許智傑：「智傑要串聯高雄各大學，變成一個AI人才培育基地，讓年輕人不用北漂，用AI把青年帶回高雄上班。」

立委（民）賴瑞隆：「社會福利方面，我也主張成立育兒基金，將生育津貼提高到3萬元，疼惜長輩的部分，我也主張把敬老卡提升到1萬5000點。」

立委（民）邱議瑩：「延續陳其邁市長的AI基礎建設，5年內新創10萬個優質機會，讓高雄成為台灣AI科技重鎮。」

除了競選承諾也有明爭暗鬥。

立委（民）許智傑：「如果沒有許智傑，三井百貨公司LALAPORT不會到鳳山，黃埔新村已經被拆遷。」

立委（民）賴瑞隆：「我在2013年邀請巨型IP黃色小鴨，來到台灣展出轟動全台，也邀請五月天到高雄，舉辦第一場5萬人演唱會，這也是演唱會經濟的開始。」

立委（民）邱議瑩：「去年的11月30號我在鳳山舉辦大造勢，還有蘇貞昌院長陳其邁市長的後援會幹部，一起為我加油，我雖然沒派系但我也不是孤鳥，我最能團結高雄隊。」

立委（民）林岱樺：「這場選舉不在比誰的派系靠山硬，更不是在比誰是誰的小弟，高雄不是任何派系的禁臠，有人把重大建設的功勞全攬在身上，真正讓黃色小鴨游進愛河的，建設落地生根的，是那在烈日下揮汗的基層公務員。」

再過10天就要開始初選民調，四人不忘強調"我才是最強"

立委（民）邱議瑩：「2026年的選舉我們不但市長要贏，我們要讓議會過半，民調第一的我是最強母雞。」

立委（民）林岱樺：「有人擔心不同派系的市民，會灌票支持林岱樺，不同黨派的人願意支持林岱樺，這代表岱樺有能力團結高雄。」

立委（民）賴瑞隆：「在座的三位候選人都是我的兄弟姊妹，也都是我的戰友，我們共同面對的對手是柯志恩。」

立委（民）許智傑：「瑞隆有說5月以來他的民調都是第一名，我自己做的民調，我們12月底的時候我們都在統計誤差範圍內，我是宣傳起步最慢上升最快的候選人。」

民進黨高雄市長初選政見會 四參選人端牛肉交鋒

民視主辦民進黨高雄市長初選政見發表會。（圖／民視新聞）





綠營高雄初選自12號到17號進行，這場龍爭虎鬥即將迎來最高潮。

民視新聞綜合報導

