民進黨高雄市長初選明領表登記 賴瑞隆震撼表態了

民進黨執政縣市之一高雄，選對會拍板採提名初選，並在本（11）月10日至14日領表登記，而立委邱議瑩今（9）日上午已表態，明天會赴中央黨部登記。對此，同樣與其競逐的立委賴瑞隆則表示，他從小在菜市場長大，市場是最熟悉的地方，回歸初衷、持續深入基層與市民互動，感謝鄉親的熱情回應，自己也會做好準備，為高雄建設努力。

賴瑞隆今日在名嘴王瑞德、議長康裕成、議員何權峰、張博洋的陪同下，前往三民區建興市場掃街拜票，並邀請王瑞德品嚐開業超過70年的鴨肉老店。

同時，針對民進黨下週啟動黨內參選登記，賴瑞隆則表示，自己從小在菜市場長大，市場是最熟悉的地方，回歸初衷、持續深入基層與市民互動，感謝鄉親的熱情回應，自己也會做好準備，為高雄建設努力。

據悉，賴瑞隆從小在菜市場長大，其母親曾在菜市場擺攤賣肉粽及水果，因此，他在初選前夕，仍不斷勤走基層、積極掃街爭取市民支持；賴瑞隆則說，菜市場是最貼近市民生活的一部分，從中了解人民需求、理解民眾生活，才能真正當一個為市民建設的好首長。

賴瑞隆（中）在王瑞德（右二）、康裕成（左二）、何權峰（左一）、張博洋（右三）的陪同下前往三民區建興市場掃街拜票。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

另，賴瑞隆曾經擔任海洋局長及新聞局長，在2016當選立委後，更連續19次獲選優秀立委，他強調，高雄持續再轉型，自己也不斷提出政見，期待推動交通升級、產業創新、社福完善與宜居環境打造，讓高雄成為能與國際接軌的進步城市。

從畫面中可以看到，賴瑞隆在王瑞德、康裕成、何權峰、張博洋的陪同下，與建興市場的民眾互動熱烈，甚至為水果攤叫賣推銷，引起鄉親熱情回應；隨後一行人前往鴨肉老店品嚐高雄在地美食，更是讓王瑞德頻頻說讚。

快新聞／民進黨高雄初選明正式領表登記 賴瑞隆

名嘴王瑞德（左）、民進黨立委賴瑞隆（右）。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

