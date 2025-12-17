民進黨高雄市長初選最新民調領先！邱議瑩談「聲勢太大恐沒票」信心說道：不會！喊話「選出最強候選人」：要挑出最能團結黨內的人

2026年民進黨高雄市長初選將於1月12日至1月17日舉行電話民調，4位候選人（立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺）進入最後衝刺階段。根據昨（16日）綠營內部最新民調顯示，邱議瑩獲得51.4%的支持度，不僅位居第一，也拉開與其他人的差距；許智傑則以48.5%的支持度微幅領先賴瑞隆的48.4％與林岱樺的48.1％。對此，邱議瑩今（17日）於電台節目《新聞放鞭炮》喊話，民進黨要選出「最強候選人」對戰代表國民黨出現的立委柯志恩，且這個人要是「最能團結黨內」的人。

廣告 廣告

對於最新民調結果顯示領先，且獲得許多名嘴、黨內人士支持，甚至連前總統陳水扁都站出來力挺，邱議瑩表示，「我跟阿扁總統算是有革命情感的」。她指出，當年陳水扁因貪污遭關時，需要保外就醫，「藍營很常拿我『踹門』這件事情做攻擊文章，其實那時候就是為了阿扁總統要保外就醫，我們去找當時的法務部長曾勇夫」。

邱議瑩接續說道，2004年她立委落選時，也是陳水扁將她帶到中央，給其客家委員會副主委的位置。談及倆人的交情，邱議瑩說，「其實我27歲擔任中常委的時候，就是坐在阿扁總統旁邊」。

除了陳水扁以外，前行政院長蘇貞昌也表態支持邱議瑩。對此，邱議瑩指出，「我跟蘇院長的關係又更加密切了，其實他在屏東的老家，就在我家對面」。不僅如此，邱議瑩透露，當初其父親邱茂男因參與「美麗島」遭捕入獄，「蘇貞昌就是我爸爸的辯護律師，等於他是看著我長大的」。

不過，節目主持人周玉蔻點出，有時候聲勢太大，反而會影響選舉結果，「大家可能會覺得你人氣很高、一定會贏，所以不用投你」。對此，邱議瑩信心喊道，「應該不會」。她指出，民進黨高雄市長初選就是要選出「最強候選人」，尤其是要選出一位能將大家團結在一起的候選人。

（圖片來源：新聞放鞭炮、民視新聞）

更多放言報導

陳其邁挺邱議瑩、陳菊支持賴瑞隆、正國會站林岱樺…許智傑喊「我是最大公約數」！指「跟賴瑞隆比」：陳其邁較囑意許智傑

外傳投資4000億美元換關稅？邱議瑩指在野轟是「黑箱賣國」...龔明鑫直呼：沒這回事...政府是協助企業落地