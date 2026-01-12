民進黨高雄市長初選民調今登場 4選將出招最後衝刺

民進黨開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，高雄市確定12日辦理，對此，爭取提名的4位綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺均把握最後一天時間車掃拜票，全力衝刺。（本報資料照片）

民進黨開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，高雄市確定12日辦理，對此，爭取提名的4位綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺均把握最後一天時間車掃拜票，全力衝刺，許智傑公布籤詩，指自己最真誠、無爭議；賴瑞隆表示，他的行政經驗充足，只要今天當選，明天馬上可上工；邱議瑩強調有信心勝選；林岱樺則回應她新極短髮造型是展現「歸零再拚」的精神。

許智傑指出，朋友11日傳給他一首籤詩「派系出渾身解術，無人可掌握全部，真誠實力無爭議，冥冥之中有定數」，而他就是最真誠、最有基層實力、最沒有爭議，且萬一選情緊繃，最能帶領高雄贏得大選勝利的人選。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，他有收到中央黨部的民調電話通知，確定將於12日舉行高雄市的市長初選民調電話，他有10年市府經驗、10年立委經驗，擁有充分的施政經驗，所以「只要今天當選，明天馬上可以上工」，要拜託市民朋友守住賴瑞隆、守住高雄。

邱議瑩12日一早就到苓雅區站路口，與多位市議員及市議員參選人向民眾問候早安，下午將發動車隊大遊行攻勢，找來立委黃捷、吳沛憶等人陪同掃街，盼能爭取更多選民支持。邱議瑩表示，大家準備了很久，終於在12日晚上就要初選民調，要請所有支持她的好朋友，務必要在家裡接電話。

林岱樺的「激短髮」造型引發各界討論，她12日以日本漫畫《灌籃高手》中的主角櫻木花道剃短髮作比喻，強調那是一種「歸零再上場」的態度，希望少一點口水、多一點防守；少一點分心、多一點訓練，用每一個回合證明自己。她自己也會以同樣精神面對初選與高雄未來，把標準拉到最高，把工作做到最好。

【看原文連結】