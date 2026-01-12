民進黨高雄市長初選民調今開打！ 國民黨竟喊：接到電話請回答支持柯志恩

民進黨高雄市長初選民調今開打，左起為林岱樺、許智傑、賴瑞隆、邱議瑩。（民進黨提供）

民進黨高雄市長黨內初選民調將於今（12）日晚登場，沒想到，國民黨高雄市黨部竟透過臉書喊話，「如果您或家人有接到電話，無論說到誰，請回唯一支持柯志恩」！

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調將從今天到17日舉行根據抽籤結果，由高雄市今晚打頭陣，若是民調順利完成樣本數，其結果就會在明天中午以前出爐。

據了解，參與初選者的部份，嘉義縣長人選包括立委蔡易餘、議員黃榮利，值得一提的是，黃榮利在造勢晚會上喊，「讓我只做一屆，徹底終結明文規定傳襲」。台南市長人選則有立委陳亭妃、林俊憲。

今晚打頭陣的高雄市長人選是立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺激戰。沒想到，國民黨高雄市黨部竟透過臉書說，民進黨今天起將進行高雄市長電話民調，如果您或家人有接到電話，無論說到誰，「請回答唯一支持柯志恩」！

