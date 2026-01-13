民進黨高雄市長初選民調出爐 林岱樺：高雄女兒不缺席、將全力支持黨提名人

▲感謝高雄每一份鼓勵！林岱樺承諾服務城市不停歇。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨高雄市長黨內初選民調結果今（13）日正式公布，立法委員林岱樺未獲黨內提名。對於結果，林岱樺第一時間向獲提名的賴瑞隆委員表達祝賀，並表示將全力支持黨的提名人，團結對外，確保2026年市長選舉順利推進。

▲林岱樺：高雄女兒不缺席！初選落敗仍全力支持黨提名人。

林岱樺在辦公室向媒體發表回應時強調，初選結果不改其服務高雄的初心與承諾。她表示，「參與初選，就要尊重制度、遵從黨的規則；只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項。」她將以同樣態度面對結果，並以具體行動協助整合黨內力量。

針對後續的整隊工作，林岱樺說明，將盡速致電及拜會獲提名同志，提供這段期間累積的民意回饋與政策資料，在需要之處站上第一線協助。她也呼籲支持者將心與力量凝聚，「高雄不能輸，民進黨也不能分裂。市民期待的是更好的產業、更好的照顧、更好的城市治理，而非內耗。」

在政策推動面，林岱樺表示，將持續以立委身分爭取高雄建設與資源，並把政見提出的方向帶進立法院與中央決策體系，協助高雄在產業升級、城市安全韌性及照顧政策上持續深化，讓年輕人更敢在高雄追夢、長輩更安心、家庭更有依靠。

林岱樺最後強調，選舉或有遺憾，但遺憾不應成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她再次呼籲各界團結支持黨提名人，共同守護高雄，推動城市持續進步。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）