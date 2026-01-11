民進黨高雄市長初選民調將起跑 4參選人最後衝刺

民進黨高雄市長初選12號將展開電話民調，4位參選人把握最後時間衝刺。立委邱議瑩最新競選影片曝光，6位現任縣市首長及參選人聯合力挺，立委賴瑞隆則有資深媒體人王瑞德、新北市議員戴瑋姍南下助選，立委許智傑和林岱樺也展開拜票行程，爭取選民支持。

民進黨高雄市長提名將在12號至17號進行民調初選，邱議瑩今全力衝刺掃街拜票，也找來綠營20多位立委、議員線上力挺，同黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲與高雄市長陳其邁都現身影片中表達支持。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁等人現身影片中表達支持邱議瑩。圖／台視新聞

而賴瑞隆則是展開全天車掃，媒體人王瑞德與新北市議員「鳳山的女兒」戴瑋姍陪同，上午深入鳳山，下午主攻三民，晚上還到商圈爭取年輕人支持。

賴瑞隆邀請王瑞德、戴瑋姍車掃。圖／台視新聞

許智傑也抓緊最後時刻，車隊掃街、走訪市場，攤商也送上蘿蔔象徵「好彩頭」，祝福他能出線。

至於林岱樺雖自己驚爆「有人要我退場」，但她堅持不退場、不退黨，今天也換上俐落超短髮，象徵決心，要堅持戰到最後一刻。

許智傑、林岱樺紛紛展開車掃。圖／台視新聞

高雄／梁子玥、王超群 責任編輯／洪季謙

更多台視新聞網報導

六位首長級戰將連線力挺 呼籲「唯一支持邱議瑩」

邱議瑩集結三首長力挺 黃偉哲、翁章梁、陳光復齊喊「唯一支持」

立院會期到月底 綠營釋民調：半數不滿意國會表現