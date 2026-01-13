民進黨高雄市長初選民調揭 賴瑞隆極小差距獲勝

民進黨中央稍早公布民調結果，最終以立委賴瑞隆代表綠營出線。（圖／賴瑞隆辦公室提供）

民進黨高雄市長初選民調昨（12）日執行，黨中央今（13）日稍早公布民調結果，立委賴瑞隆以0.6個百分點勝出，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。民進黨預計於本月21日中執會正式通過提名。

民進黨台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調於12日至17日展開，經抽籤後決定高雄市首先執行。12日晚間6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200份有效樣本數。

今日上午民進黨公布民調結果，最終由賴瑞隆勝出。根據對比式民調，綠營候選人若對上柯志恩，賴瑞隆55.995%、邱議瑩55.3807%、許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

廣告 廣告

民進黨發言人韓瑩表示，民進黨公布2026初選民調結果，數字最高的是賴瑞隆。接下來提名程序，將會經由下週選對會提報中執會通過。

對此結果，其餘參選人稍早也作出回應。許智傑表示，感謝市民朋友這段時間給予自己的支持和肯定，初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，「我們將會團結一致，守住高雄，一起為高雄的發展努力。」

林岱樺則指出，選舉或有遺憾，但遺憾不該成為怨懟，「我輸的只是一次初選，不會輸掉服務高雄的初心。」她呼籲各界團結支持黨提名人，共同守住高雄、讓高雄更好。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

綠葡萄用「青提」命名遭威脅滾出台灣！基隆甜點店：不排除報警

鬼塚虎101專櫃爆歧視移工！賈永婕親巡櫃再發聲 隔空喊話失言櫃姐

好市多假日塞爆！新竹人曝「1方法」找到車位 網驚：不要講出這秘技