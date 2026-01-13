民進黨高雄市長初選民調最快今揭曉 沈政男斷言結果：與柯志恩伯仲之間

民進黨高雄市長初選昨(12)日進行電話民調，若3家民調公司有效樣本數達標，最快今日中午前可揭曉最終初選結果。精神科醫師沈政男認為最終會由賴瑞隆出線，而賴與國民黨高雄市長參選人柯志恩在伯仲之間，若柯志恩能打敗賴，「兩岸局勢都會改觀了！因為絕對會牽動2028選情」。

民進黨2026年高雄市長提名初選民調在昨晚正式啟動，邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺呼籲支持者在晚間6點到10點半務必守在電話旁接聽民調電話，不少支持者放棄晚間出門機會，在家等候電話。據《中國時報》今報導，依照民進黨民調辦法，若達成1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市，也就是最快今天中午前能知道民進黨將由誰參選高雄市長一役。

沈政男今在臉書表示，要看各機構做的民調，主要是看「不偏任何政黨」那一欄，比較不會被扭曲的政黨比例所影響，並認為在高雄，綠營的政黨支持度跟藍白加起來差不多的證據是2024的立委不分區票數。

另外，沈政男也斷言最後會由賴瑞隆勝出，且與柯志恩就是在伯仲之間，差距很小，「2026選舉最精彩也最重要就是高雄這一局」；沈強調，柯如果能夠打敗賴瑞隆，，兩岸局勢都會改觀了，因為絕對會牽動2028選情。

