民進黨高雄市長初選民調登場 參選人籲市民顧電話

（中央社記者蔡孟妤高雄12日電）民進黨高雄市長初選民調今晚登場，最快明天中午前結果揭曉。4名參選人今天把握最後衝刺，展開車掃、市場拜票等行程，並透過社群平台呼籲市民今晚顧電話，唯一支持自己。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調今天至17日進行。民進黨今天公布抽籤結果，高雄市今晚打頭陣，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺決戰，若順利完成樣本數，民調結果就會在明天中午以前出爐。

林岱樺昨天在鳳山車掃行程以極短髮造型現身，她今天表示，這並非作秀，而是用更直接、人人看得見的方式宣示態度。她以漫畫「灌籃高手」中主角櫻木花道剃短髮作比喻，指這是一種「歸零再上場」，要用每一個回合證明自己。

林岱樺強調「清白不變、決心更堅定」。自己沒有派系靠山，唯一靠山是高雄市民。面對今晚即將展開的電話民調，她呼籲支持者勇敢表態「唯一支持林岱樺」。

邱議瑩今天與同黨立委黃捷、吳沛憶等人一起進行車隊掃街，從三民區出發、一路前進鳳山，全力衝刺選情。邱議瑩說，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。呼籲市民今晚幫忙顧電話，唯一支持邱議瑩。

賴瑞隆今天一早在多名市議員及參選人陪同下，於博愛二路與明誠二路口，向通勤族問候致意。並拜託大家顧電話、挺賴瑞隆，為高雄未來做出重要選擇。

賴瑞隆說，高雄正處在城市轉型的重要關鍵期，未來需要熟悉市政、勇於承擔、能延續進步的人選；而他從市府政務官到立法委員，已為高雄奉獻超過20年，不只是準備好了，更是一路親身參與其中。

許智傑強調已啟動陸戰、空戰並行的多軌方式，包括掃街拜票、社群動員與定點宣講，盼支持者同步協助，拜託市民幫忙顧電話，他會努力到最後一刻。

許智傑說，初選民調是體現民意的重要程序，也是檢驗參選人能力、整合度與市政準備度的關鍵時刻，相信自己真實做事的態度最後會被看見。（編輯：李淑華）1150112