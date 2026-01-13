民進黨高雄市長初選民調結果出爐 賴瑞隆出線代表參選2026

2026年1月12日 週一 下午8:12

▲選戰激烈！民進黨高雄市長初選結果揭曉，賴瑞隆確定出線。

【記者 王苡蘋／高雄報導】民進黨2026年高雄市市長初選民調結果正式定案。根據民進黨公布的「直轄市暨縣市長選舉提名初選民調結果報告（高雄市）」顯示，經中央黨部、山水民調及典通三家民調單位進行統一加權平均後，立法委員賴瑞隆以整體平均支持度55.9995%居各參選人之冠，確定出線，將代表民進黨角逐2026年高雄市長選舉。

▲選戰激烈！民進黨高雄市長初選結果揭曉，賴瑞隆確定出線。

▲選戰激烈！民進黨高雄市長初選結果揭曉，賴瑞隆確定出線。

民調結果顯示，賴瑞隆在三家民調單位中表現穩健，其中在典通民調支持度達57.6606%，整體數據呈現領先態勢。排名第二為立法委員邱議瑩，平均支持度55.3807%；其後依序為許智傑51.9022%、林岱樺50.5986%。

廣告 廣告

本次初選民調依民進黨提名機制辦理，針對設籍高雄市具投票權民眾進行對比式調查，並依黨內規定完成加權計算。黨內人士表示，民調結果已完成審定並正式生效，提名作業告一段落。

隨著人選確定，民進黨高雄市長選舉布局正式啟動。未來將整合黨內力量、深化市政論述，全力爭取市民支持，力拚延續高雄綠色執政。（圖╱記者王苡蘋翻攝）