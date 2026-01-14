民進黨高雄市長初選民調貫徹「德意志」？網酸：邱議瑩心裡最明白

民進黨高雄市長初選結果昨天（13日）出爐，由綠委賴瑞隆以0.6188的差距擠下綠委邱議瑩，代表民進黨2026年參選高雄市長。不過有粉專直言，真正讓賴瑞隆勝出的是中央黨部做的民調，狠酸台南這一局會不會忽然「中央黨部」做出來的民調一枝獨秀，把其他民調公司的數字輾壓過去。

賴瑞隆出線後，就去台南力挺林俊憲。（圖/資料照）

針對高雄市長初選結果，粉專「諸葛村夫聊八卦」13日在臉書發文表示，細看民調內容，其實真正讓賴瑞隆出線的是「中央黨部」做的這一份民調。

「諸葛村夫聊八卦」進一步指出，其中賴瑞隆對上邱議瑩的部分。如果只看山水跟典通，賴瑞隆跟邱議瑩其實平分秋色，但是中央黨部做的民調，很明顯賴瑞隆高出一大截，至於中央黨部有沒有貫徹「德意志」，這個問題邱議瑩心裡應該最明白。

「諸葛村夫聊八卦」表示，中央黨部有沒有貫徹「德意志」，這個問題邱議瑩心裡應該最明白。（圖/民進黨提供）

「諸葛村夫聊八卦」直言，接下來要看的是台南這一局，封關前扣除小萊爾陣營出的假民調，媽祖婆每一份民調都大贏，但會不會忽然「中央黨部」做出來的民調一枝獨秀，把其他民調公司的數字輾壓過去，這就要考驗大萊爾要保小萊爾的決心到哪裡了。

