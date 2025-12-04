民進黨高雄市長初選民調：賴瑞隆看好度41%狠甩三綠委

民進黨2026年高雄市長初選激戰正酣，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺都全力衝刺爭取支持。根據最新民調顯示，賴瑞隆以41.3%看好度排在首位；跟國民黨立委柯志恩對決的民調也領先13.5個百分比，相比其他三名綠委領先最多。

民進黨立委賴瑞隆。（資料圖／中天新聞）

根據《精湛民調》民調數據，4位民進黨參選人分別與柯志恩進行對比，賴瑞隆領先幅度最大，未決定者占17.9%；林岱樺則以42.2%對30.4%領先柯志恩11.7個百分點，差距僅次於賴瑞隆；邱議瑩以44.6%對34.9%的局面，領先柯志恩9.7個百分點；許智傑則以44.2%對36.3%領先，差距為7.9個百分點。

民進黨高雄市長初選激戰中。（圖／大社區公所臉書）

在同份民調中，「誰最有可能代表民進黨參選高雄市長」的看好度調查，賴瑞隆以41.3%支持度位居第一；林岱樺則以16.5%排名第二，邱議瑩取得13.8%居第三，許智傑只有11.2%排名墊底，另有17.2%受訪者表示無法判斷。

高雄市政黨支持度方面，民進黨拿下51.7%支持度，國民黨僅獲17.9%，民眾黨為10.9%。另有16.3%民眾不偏向任何政黨，其餘政黨合計3.1%。該份民調於今年11月27日至28日進行，採民進黨初選抽樣方式，以市話進行調查，有效樣本為1228份。所有結果均依照戶籍、年齡、性別進行加權，以貼近高雄市母體結構，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

