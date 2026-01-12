民進黨高雄市長初選民調 4立委誰勝出明天中午揭曉

民進黨。（本報資料照片）

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，民進黨指出，今日開始執行2026年直轄市長及縣市長提名初選民調，今日抽出的選區為高雄市。參與初選的包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長初選民調12日至17日進行，今起進行民調抽籤，第一天由高雄打頭陣；投入高市長黨內初選的立委（依政見會順序）林岱樺、許智傑、賴瑞隆、許智傑等陣營，上午陸續公布今晚民調訊息，各自呼籲鄉親與支持者在家裡顧電話。

參與民進黨嘉義縣長初選者包括立委蔡易餘、議員黃榮利；參加台南市長初選者，包括立委陳亭妃、林俊憲；參與高雄市長初選者，包括立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺。

根據民調辦法，黨中央今天上午抽籤，決定今天是哪個縣市民調，當晚6時至10時30分由3家民調公司同步進行室內電話民調，達成問卷1200個有效樣本數後，隔天中午前即公布結果，當天也會再抽籤決定下個民調縣市。

