民進黨高雄市長初選登記將開跑 邱議瑩「搶頭香」宣布明天就去登記

邱議瑩（中）今宣布，明天是初選登記的第一天，她會率先完成登記，正式啟動參選。（圖／邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選提名明起開放登記，有志參選的立委邱議瑩今天（9日）偕同多名長期與高雄市長陳其邁共事的助理、幕僚與後援會代表齊聚站台，向外界傳遞「邱議瑩是最能延續陳其邁的精神與治理風格的人選」。邱議瑩當場宣布，明天是初選登記的第一天，她會率先完成登記，正式啟動參選。

邱議瑩今於「美麗島雜誌」舊址舉行記者會，並表示這裡是台灣民主的重要發源地之一，她選擇在這裡掛上第一面看板，是為了提醒自己，永遠記得民主前輩為自由奮鬥的精神。今天換上「接棒拚！高雄贏！」的新看板，就是要延續這份民主榮光，為高雄繼續努力。

曾任陳其邁助理的高雄市議員鄭孟洳表示，自己曾在2017年與市長補選期間，分別在手斷與腳傷的情況下仍陪同陳其邁跑行程，「他是我唯一一個讓我斷手斷腳都要挺的市長」，雖然她不希望在輔選邱議瑩時再「受傷」，但仍會義無反顧全力支持。

高雄市議員林志誠則以幽默方式回憶陳其邁與邱議瑩的「親民一面」，提到陳其邁動土前與幕僚分享眼睛雷射手術的趣事，以及邱議瑩在彌陀海岸關心步道照明的貼心舉動，「無論是陳其邁市長或邱議瑩委員，私下都一樣親切細心，真正關懷市民生活」。

前青年局長張以理回憶，邱議瑩推動《再生醫療法》十年如一日，展現改革決心與毅力，這樣的候選人，最有能力帶領高雄持續轉型；陳其邁前隨行秘書張耀中也分享，每次發生災情，陳其邁與邱議瑩總是在第一時間奔赴災區，颱風期間曾有一回市長要前往美濃勘災，邱議瑩早一步抵達現場，並指揮團隊避開積水路段前進，展現強烈的責任感與行動力。

前鎮區明孝里里長林浤澤因曾任江肇國議員助理，而以「其邁的徒孫」自稱，回憶陳其邁在颱風來臨前特別指示關懷外籍漁工安置，展現高度同理與專業。他認為，邱議瑩同樣堅持對的事，不怕壓力、勇於承擔，她不只會做事，更懂得做人，是能真正苦民所苦的領導者。

邱議瑩會中加碼宣布，「明天是初選登記的第一天，我會率先完成登記，正式啟動參選」，接下來她將與黨內夥伴、基層里長及高雄市民一起努力，「讓高雄更好，讓高雄贏！」



