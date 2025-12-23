民進黨高雄市長初選白熱化 端政見、掃街拜票拚戰

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）民進黨高雄市長初選白熱化，林岱樺今天第3場政見說明會，提港灣發展計畫爭取認同；賴瑞隆持續掃街拜票，邱議瑩舉辦「客家大團結」獲客家社團力挺，許智傑則推動姊妹市外交。

民進黨高雄市長初選有立委林岱樺、邱議瑩、賴瑞隆及許智傑4人參加，隨著初選民調時間逐漸接近，各參選人紛紛舉辦政見會、造勢活動或掃街拜票拚戰。民進黨高雄市長提名作業，預定115年1月12日至17日進行初選民調。

林岱樺今天舉辦第3場政見說明會，提出「一纜二塔三黃金」港灣發展計畫，表示將建設橫跨高雄港的跨港纜車系統，並分別於市區及旗津建設雙塔地標，串聯駁二、旗津與港灣周邊打造黃金觀光廊帶。

林岱樺說，目前駁二與旗津每年觀光人次約1300萬，只要增加30%，即可再創造約新台幣200億元觀光效益，另再吸引國際觀光旅客到訪，經濟效益可觀，還可創造工作機會。高雄不只需要大型投資，也要讓年輕人有工作、薪水能提升。

邱議瑩日前在高雄義民廟前舉辦「客家大團結」活動，獲得高雄客家社團齊聚力挺，包括前客委會副主委鍾孔炤、前高雄市客委會主委廖松雄，及客籍詩人曾貴海醫師遺孀曾黃翠茂等人到場聲援。

邱議瑩表示，自己從擔任客委會副主委到立委期間，始終致力推動客語與文化傳承，懇請鄉親支持，也期盼成為「高雄第一位客籍市長」，持續為高雄打拚。

賴瑞隆今天清晨與同黨籍高雄市議長康裕成、市議員何權峰、黃文志、黃彥毓，及市議員參選人尹立、蔡秉璁、黃偵琳等人，前往三民區九如路與澄清路口拜票。

賴瑞隆表示，初選最後倒數將持續以站路口、掃市場及到各地方宣講與市民互動，讓市民更了解自己的施政理念。他今天接受媒體聯訪表示，有規劃1月4日舉行大型造勢活動，詳情會再向外界宣布。

許智傑今天則與台灣虎航董事長黃世惠搭乘高雄到熊本首航班機，歡慶熊本首條低成本航空開航，並推動高雄與熊本的姊妹市外交。他說，明年將開闢第10條直飛高雄的日本航點神戶，可大幅提升高雄的國際能見度。（編輯：李淑華）1141223