民進黨高雄市長初選白熱化 邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑周日拚場
民進黨高雄市長初選白熱化，參選的立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑今天分別舉行造勢、見面會或掃街拜票，提出利民政見，爭取市民支持，要脫穎而出。
邱議瑩今天在鳳山區舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌及同黨立委黃捷等人出席。邱議瑩致詞表示，自己是最能團結高雄的最強母雞，她會帶領團結的「高雄隊」打贏明年選戰，戰勝國民黨。
蘇貞昌力挺邱議瑩，致詞強調民進黨要選出能跟國民黨拚戰的人選，就是要選得贏又能做得好的人，「就是邱議瑩」。
林岱樺今天成立「女力後援會」，號召上千名女性支持者參與。林岱樺表示，這場女力座談會，是她系列活動非常重要、別具意義的一場，她以「長女持家」的心情，來照顧高雄、照顧鄉親，讓所有人都能在高雄安心生活。
賴瑞隆今天展開密集市場掃街行程，一天走訪楠梓市場、天天新黃昏市場、澄和黃昏市場等菜市場，也在行程間到中鋼鋁業工會親子烤肉活動與鄉親互動交流。賴瑞隆表示，初選進入衝刺階段，更要走到市民身邊，因此他選擇走訪市場傾聽市民心聲、了解大家的需求與期待。他也相信黨內初選是正向、理性和良性的競爭，未來會維持自己的步調，繼續走進更多的市場、社區和街巷，爭取市民支持。
許智傑今天到路竹天后宮舉辦「市民見說明會」，闡述其針對北高雄地區的產業升級、交通優化及社會福利等面向的未來施政藍圖，強調將以「智慧產業」結合「便捷生活圈」，全力打造宜居宜業的北高雄新氣象。許智傑表示，路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，在高雄轉型智慧城市的現階段，未來必須更加協助產業輔導、及推動南高屏半導體S廊帶的落地，期盼從路竹開始，打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心。
其他人也在看
新竹縣長民調出爐！藍營3戰將全輸了 日學者揭鄭朝方勝算關鍵
2026年將舉行九合一大選，新竹縣長選舉最新民調顯示，現任民進黨籍竹北市長鄭朝方，領先國民黨籍立委徐欣瑩、立委林思銘、現任新竹副縣長陳見賢。結果曝光後，引起外界關注。對此，日本學者小笠原欣幸看完後分析，認為鄭朝方的勝算關鍵在於「這件事」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別想躺著選！楊瓊瓔表態出馬「爭台中市長」藍綠對手反應曝光
即時中心／劉朝陽報導曾任台中市副市長的現任國民黨立委楊瓊瓔，昨（28）日表示，已經準備好參加黨內市長初選，並稱許多民眾勸進她參選台中市長，而她則要告訴所有的台中市民朋友「已經準備好要參選了」。民視 ・ 1 天前
麥玉珍糗了！想選台中市長遭自家人打臉 吳靜怡怒問黃國昌這1事
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會先前定案，由綠委何欣純角逐2026年台中市長選舉，而國民黨方面則有立法院副院長江啟臣、藍委楊瓊瓔表態要爭取提名；不過，民眾黨不分區立委麥玉珍昨（29）天也表態，若有機會願爭取代表黨參選下屆台中市長，但今（30）日白營台中市黨部回應卻是「台中沒有適合的市長參選人」。對此，政治評論員吳靜怡則在臉書問，民眾黨主席黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？民視 ・ 7 小時前
喊「接棒陳其邁」！邱議瑩首場造勢 蘇貞昌、陳水扁讚聲
民進黨高雄市長初選戰火四起！立委邱議瑩昨舉辦首場大型造勢，喊話「準備好接棒陳其邁」，邀蘇貞昌、陳水扁力挺，現場喊出突破4萬人。最新民調更顯示，邱議瑩領先其他3位同黨對手，支持度更是國民黨柯志恩的2倍之多，引發國民黨質疑「民調數字加錯」，民調單位隨後澄清尚有其他分類數據。面對民調領先，邱議瑩強調要持續努力，奮力向前衝！TVBS新聞網 ・ 57 分鐘前
藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導國民黨與民眾黨是否能真誠在2026年選舉合作，向來都是近期政界關注的重點；只是，民眾黨不分區立委麥玉珍，昨（29）日表態有意願爭取提名角逐2026年台中市長選舉，若成真勢必會衝擊到藍營的選票，因此麥玉珍的表態更受外界矚目。不過，國民黨主席鄭麗文今（30）日下午受訪聽聞則震驚脫口喊「這我還沒聽說！」。民視 ・ 3 小時前
選市長楊瓊瓔準備好了！願與江啟臣姊弟登山
[NOWnews今日新聞]國民黨立委楊瓊瓔昨晚在臉書宣布，參選下屆台中市長「我準備好了」，今早她到民進黨立委何欣純選區與市長盧秀燕合體，盧秀燕維持一貫風格，牽起楊瓊瓔的手稱讚國民黨人才濟濟，個個是強棒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不敵「金門曉姐姐」？民眾黨發言人李有宜閃電退黨！
民眾黨發言人李有宜30日上午突然宣布請辭黨內職務並退黨，引發外界關注。李有宜在臉書發文表示，將全力專注博士班學業，期待早日學成畢業後重返政壇服務。此舉被外界解讀可能與2026年新北市第四選區市議員選舉布局有關，支持者紛紛留言表達惋惜。中天新聞網 ・ 8 小時前
誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則
台中市長盧秀燕明年任期屆滿，民進黨中央已提名立委何欣純角逐市長寶座，國民黨人選以立委江啟臣、楊瓊瓔呼聲高，但尚未定案。國...聯合新聞網 ・ 1 天前
「時力」現身高市議員選戰！黃晧芸︰評估選左楠
時代力量主席王婉諭與決策委員周偉航，昨晚在高雄舉辦宣講會、吸引滿場聽眾!時力高雄黨部主任黃晧芸當場宣告，評估投入下屆左營楠梓區議員選戰。來自嘉義的黃晧芸今年33歲、政治大學法律系畢業，因攻讀研究所而與港都結下深刻緣分，曾是前高市議員林于凱團隊，目前擔綱時力高市黨部主任。自由時報 ・ 10 小時前
蔣萬安2026幫忙白營議員站台？戴錫欽表態了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導朝野政黨現皆積極布局2026年11月28日登場的九合一大選，而在國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌會面後，藍白合作也成為各界高度關注的議題；不過，台北市長蔣萬安先前赴議會備詢，就被無黨籍議員徐立信問是否會幫忙白營站台一事，也受到外界關切。對此，國民黨台北市黨部主委、台北市議會議長戴錫欽今（30）日下午則表態了！戴錫欽今日下午參加台北黨慶活動前，接受媒體聯訪；就台北市選舉的藍白合作進度，戴錫欽坦言，在鄭黃會後藍白合大框架非常明確，雖選舉難免有競爭，但至少過去藍白在立法院合作，或明年的地方選舉，相信在市長部分非常希望民眾黨支持蔣萬安連任。另，戴錫欽也說，過去這段時間以來，台北市議會藍白議會黨團都密切合作，雖然不是百分百支持國民黨，但大家都有良性溝通與合作默契，「希望國民黨、民眾黨、所有友黨席次極大化；國民黨上次選舉當選31席，剛好單獨過半，這次也會以單獨過半為目標做為提名策略，不會過度膨脹、自我限縮」。針對2026年台北市長議員布局方面，戴錫欽表示，現在會等黨中央公告地方議員提名辦法後，根據黨中央提名辦法，再根據公告台北市實際狀況公告，讓所有提名的新人有所依循。台北市長蔣萬安（中）。（圖／民視新聞資料照）此外，面對蔣萬安是否會幫忙白營的人站台，戴錫欽則表示，如果民眾黨決定願意支持蔣萬安連任，當然樂見其成也非常感謝；若民眾黨在議員輔選有需要站台，蔣萬安也要慎重考慮幫民眾黨的盟友站台。戴錫欽宣稱，不論市黨部還是蔣萬安的態度都是一樣，只要過去這段期間與國民黨、台北市政府相關政策都能充分支持配合，對於輔選會從寬考量，但是站台這件事情也要尊重國民黨提名的議員們意見。最後，就近期民進黨台北市議員洪健益掛上「投給蔣萬安就是投給鄭麗文」，戴錫欽僅回，每個政黨的政治人物都是獨立個體，當然政黨是以理念相同為結合的目標，但即便同樣政黨的從政同志，對不同議題恐怕都會有不同的論述，只要在法律允許範圍內，皆充分尊重議員的訴求，「但是相信萬安市長過去3年多在台北市長的表現有目共睹」。原文出處：快新聞／蔣萬安2026幫忙白營站台？戴錫欽表態了 更多民視新聞報導到底怎麼說的？麥玉珍驚吐想選台中市長 現場畫面還原台中藍白女力戰火一觸即發？麥玉珍喊要參選 楊瓊瓔回應了陳致中、邱志偉震撼表態！力挺「這人」選高雄市長 理由全說了民視影音 ・ 4 小時前
陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導九合一大選倒數364天，國民黨前立委、海外部前主任陳以信10月24日宣布投入黨內台南市長初選，將與兼任台南市黨部主委的立委謝龍介正面對決。對此，國民黨主席鄭麗文今（29）日參加台南市黨部黨慶時表示，包含台南、高雄在內的艱困選區，期盼在今（2025）年底前完成提名，讓參選人可以提早展開布局。今早10時，鄭麗文在中華人權協會理事長高思博、台南市黨部主委謝龍介、前立委陳以信、台南市議員林燕祝等人的陪同下，前往台南市勞工育樂中心，出席國民黨台南市黨部黨慶活動，並於行前短暫接受媒體聯訪。針對台南市長初選是否先進行協調，鄭麗文受訪時指出，國民黨在上個星期的中常會（11月26日）已經正式通過縣市長提名的特別辦法，第一波提名會希望現任縣市長都能順利連任，因為他們的政績都非常優越，也受到市民縣民的高度支持，所以包括基隆市、台北市、桃園市、南投縣、苗栗縣現任的縣市長，黨都會優先提名。關於艱困選區台南市、高雄市部分，鄭麗文說，上次已有黨內同志代表黨參選，有很好的成績，過去這3、4年來也一直在地方深耕經營，這也是黨會優先考慮的。至於有不同的同志也表達參選意願方面，鄭麗文則強調，國民黨會根據提名辦法，開始進行協調，因此第二波艱困選區的提名，也希望能在今年底之前完成，讓大家提早布局展開選戰，也因從今天開始到明年投票，剛好是一年的時間（編按：364天）。原文出處：快新聞／陳以信、謝龍介誰選台南市長？ 鄭麗文給出提名時間點 更多民視新聞報導迎戰陳以信？KMT台南初選山雨欲來 謝龍介稱：我準備跟賴清德對決忘記陳以信？陳亭妃發布形象影片 謝龍介：我最終對手是賴總統拚初選! 陳亭妃釋第2支競選影片 林俊憲同場端政策牛肉民視影音 ・ 1 天前
Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質
[Newtalk新聞] Newtalk新聞第二屆【流量政治學：短影音新勢力養成營】今(30)日於高雄商旅進行第二天課程，國民黨前美女發言人李明璇擔任壓軸場講師，一出場即受到同學們歡迎，外型亮麗的她，雖然已經是一個孩子的媽，但和年輕人之間沒有距離，以「形象打造與數位敘事:從幕後策略到公共說服」為題，輕鬆閒聊自己經營社群與參與選舉的甘苦談。今年營隊在進行小組競賽分組討論及成果發表，並由Newtalk新聞董事長杜耀仁親自頒獎後圓滿落幕。 李明璇在2018年10月30日，主持中國國民黨高雄市長候選人韓國瑜在台北市舉辦的「北漂青年座談會」一砲而紅，韓國瑜當選後，以25歲之齡出任高雄市政府有史以來最年輕的市政顧問。2021年9月26日，以全國第一高票連任國民黨全國黨代表，11月8日出任中國國民黨發言人。 2023年2月，李明璇表態有意投入2024年立法委員選舉，包括板橋東區、板橋西區或其他艱困選區，但老將林國春登記參選，她宣布不投入板橋西區立委初選，並向黨中央請纓到艱難選區參選，5月3日接受國民黨徵召參選高雄市第八選舉區(前鎮、小港、旗津)立法委員，以正向積極的形象掃街，最後雖不敵民進黨尋求連任的新頭殼 ・ 1 小時前
麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」
民眾黨立委麥玉珍昨日受訪時鬆口「若有機會將爭取參選台中市長，就看民眾黨的安排」。民眾黨主席黃國昌今（30）日受訪表示，「對於任何縣市長提名與徵召，黨中央會用最謹慎的態度，麥玉珍的事情我也是現在才聽到，但我們內部都會加以審慎評估。」政治評論員吳靜怡則說，黃國昌都可以選新北市市長，麥玉珍為什麼不能高喊選台中市市長？三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
嘉市長選舉》綠營推王美惠 藍營還在等「藍白合」
嘉義市長選舉投票明年11月28日舉行，民進黨已提名立委王美惠參戰，反觀國民黨至今尚未決定人選，讓基層黨員焦慮。國民黨副秘書長兼組發會主委李哲華今出席黨慶活動時回應，27日已通過縣市長候選人提名辦法，將進行黨內徵詢與協調作業，因可能牽涉與民眾黨「藍白合」，嘉義市現有3名黨內同志表態爭取，將先了解3人意自由時報 ・ 1 天前
選新北機率不高？ 黃國昌：輪不到民進黨說三道四
2026新北市長選戰，民眾黨主席黃國昌日前表態有意參選，引發政壇關注。然而，外傳民進黨內部評估認為黃國昌最終參選新北市長的機率不高，對此黃國昌明確回應，民眾黨的縣市長提名徵召作業「輪不到民進黨說三道四」。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
吳怡農選台北市長有勝算？ 沈政男鐵口：結局非他想的那樣
民進黨對於2026台北市長選舉的人選尚未確定，目前只有壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農完成登記。吳怡農日前稱「如果這些黨內操盤手、名嘴這麼會選，大罷免不會有這樣的結果」，引發綠營議論。對此，精神科醫師沈政男分析，吳怡農未搞清楚大罷免的敗因，而台北市長選舉的最終結局，並非如吳所想的那樣。中天新聞網 ・ 1 天前
黨慶小雞大集合！應曉薇女兒再次現身 初選規則將出爐
備戰2026地方大選，北市議員候選人皆在地方熱身許久，競爭激烈，國民黨30日在台北市議會舉辦黨慶，現場有許多小雞皆出席拜票，包括市議員應曉薇女兒應佳妤、罷免民進黨立委吳沛憶領銜人李孝亮、退役空軍副司令張延廷等人。外界也好奇，議員初選機制何時出爐？國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽30日說，待黨中央公告後，北市議員提名辦法將依全國統一規則辦理，確保參選提名程序透明可循。中時新聞網 ・ 3 小時前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 11 小時前
黃明志捲命案終於認了！與對方10多年恩怨累積 謝侑芯招魂法會影片曝光
日前在桃園的某會館，拍攝到有人幫謝侑芯舉辦法會，引發外界關注。畫面中，一名法師正在為意外離世的網紅謝侑芯進行儀式。而記者詢問黃明志經紀公司對此消息，目前尚未回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前