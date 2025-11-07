民進黨高雄市長初選白熱化 開盤民調曝光！選情超膠著

4位現任立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑全力角逐。根據《上報》取得的「開盤參考民調」，四人對上國民黨柯志恩皆暫時領先，但差距不大。（圖／翻攝自柯志恩、林岱樺臉書）





民進黨高雄市長黨內初選進入白熱化，4位現任立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑全力角逐。根據《上報》的「開盤參考民調」，四人對上國民黨柯志恩皆暫時領先，但差距不大，顯示選情膠著。

根據《上報》的報導，「開盤參考民調」顯示四人對上國民黨參選呼聲高的柯志恩時，皆以領先姿態勝出，但差距不大，其中以賴瑞隆與邱議瑩最為接近，初選可能演變成「賴邱對決」局面。民調結果顯示，賴瑞隆以47.7％支持度領先柯志恩（33.0％），邱議瑩緊追在後，以46.0％比32.8％，兩人差距僅1.7個百分點，幾乎在誤差範圍內。許智傑為41.2％對36.0％，林岱樺則39.1％比30.3％，但未表態率高達30.7％，為四人之最。

該民調於11月3日至5日進行，採中華電信高雄住宅電話抽樣，共完成1,069份，有效誤差約±3％。政黨認同分布為民進黨37％、國民黨12.4％、民眾黨7.6％，無政黨傾向者31.5％。據南部地方消息，雖然過去選舉地下賭盤多早早開盤，但此次因觀望林岱樺是否退選，至今仍未正式開盤。組頭在她11月1日舉辦造勢晚會、確認不退後，才開始進行「開盤參考」民調。

目前四位立委皆積極籌備造勢活動，展現搶灘氣勢。賴瑞隆將於11月9日於旗津舉辦首場造勢，邀請民進黨市議員李喬如、簡煥宗與名嘴王瑞德助講；邱議瑩則宣布15日下午在旗山體育場舉辦「大旗美．大團結」造勢，前農業部長陳吉仲、名嘴鍾年晃與歌手許富凱、楊烈將到場力挺。邱議瑩強調，高雄需要能迎風前行的領導者，她出身美麗島事件受難家庭，從小學會面對壓力與責任。

林岱樺則於11月1日在岡山率先舉辦造勢晚會，接續計畫於11月22日旗山及明年1月10日鳳山再辦大型活動；許智傑也預計於初選前夕返鳳山造勢，為選戰加溫。隨著各方積極布局，民進黨高雄市長初選戰火持續升溫，年底前的民調走勢與造勢動能，將是決定勝負的關鍵。

