民進黨高雄市長初選白熱化 4人同台政見會今下午登場

民進黨下午2點舉辦高雄市長提名政見會，立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑（左至右）同台闡述參選理念。（製圖／周志龍攝）

民進黨高雄市長初選將於1月12日至17日進行電話民調，隨著時程進入倒數階段，黨內競逐氣氛升溫。四位有意角逐提名的參選人邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，今（3）日下午2點將同台參與政見會，分別說明對高雄市政發展的願景與主張，並接受現場提問嘉賓的發問，為即將到來的初選進行最後暖身。

距離高雄市長初選僅剩不到9天，綠營各方人馬近期密集走訪基層、加強曝光與組織動員，力拚在黨內競逐中取得優勢。外界觀察，民進黨內部選情仍呈現膠著態勢，勝負尚未明朗；不過，賴瑞隆近期因家人校園事件引發討論，林岱樺則因助理費案遭檢調偵辦，使得初選情勢增添變數，也成為各界關注焦點。

「2026民進黨高雄市長提名政見會」將於今日下午2點至4點舉行，活動將以現場直播方式播出。參選人登場順序依序為邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺與許智傑，政見會除在民視新聞台播出外，也將同步於民主進步黨官方平台及民視新聞YouTube頻道進行網路直播。

