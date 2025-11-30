南部中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選選戰進入白熱化，四位戰將卯足全力，趁假日深入基層拉近民眾距離，賴瑞隆和許智傑深入基層爭取選民支持，邱議瑩和林岱樺兩名女將則是不約同舉辦造勢晚會，場面盛大，一起來看看四位參選人今天的情況。





民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水

立委邱議瑩前進鳳山舉辦首場造勢晚會，現場擠滿上萬名支持者，場面盛大。（圖／民視新聞）





立委邱議瑩前進鳳山舉辦首場造勢活動，現場擠滿大批支持者，場面盛大，除了黨內同志出席力挺，邱議瑩更請來行政院長蘇貞昌站台加持。同樣是盛大的造勢場合，立委林岱樺則是舉辦女力活動，和各領域中優秀的姐妹們齊聚一堂，展團團結氣勢。林岱樺也以"高雄長女"的身份，承諾將承擔照顧城市與姐妹們的責任。

廣告 廣告





民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水

賴瑞隆堅持自己的步調，一天勤跑三個市場握過每一雙手。（圖／民視新聞）





相較兩位女力的大型造勢，同樣爭取市長提名的立委賴瑞隆，則是堅持自己的步調，從三民區到楠梓區，一天勤跑三個市場握過每一雙手，就是要和攤商及婆婆媽媽們拉近距離。立委許智傑則是趁著周末假日，來到小港社教館和大小朋友開心互動，展現親和力，紙風車劇團南下高雄的固定展演，是7年前許智傑給孩子們的承諾。

民進黨初選進入倒數階段，四位參選人各個火力全開，把握假日深入基層和選民搏感情，要爭取最大支持，希望能順利搶下高雄市長參選的門票。





原文出處：民進黨高雄市長初選白熱化! 4選將鴨子划水

更多民視新聞報導

綠營將派「他」選雲林縣長？政績獲總統盛讚 徐國勇：當然有可能

藍白合作生變？麥玉珍表態選台中市長 鄭麗文驚喊：我還沒聽說

團結高雄女力！林岱樺提「女性3大守護圈」 支持者興奮喊：打拼最細心

