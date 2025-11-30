民進黨高雄市長初選競爭激烈 參選人週末拚場

（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）民進黨高雄市長初選白熱化，參選的立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺及許智傑週末活動明顯增多，今天分別舉行造勢、見面會或掃街拜票，也提出相關政見，希望爭取市民支持脫穎而出。

邱議瑩今天在鳳山區舉辦首場大造勢，包括前行政院長蘇貞昌及同黨立委黃捷等人出席。邱議瑩致詞表示，自己是最能團結高雄的最強母雞，她會帶領團結的「高雄隊」打贏明年選戰，戰勝國民黨。

邱議瑩也提出相關政策，希望開創高雄新未來，讓高雄繼續贏。蘇貞昌致詞表示，民進黨要選出能跟國民黨拚戰的人選，就是要選得贏又能做得好的人，「就是邱議瑩」。

賴瑞隆今天展開密集市場掃街行程，一天走訪楠梓市場、天天新黃昏市場、澄和黃昏市場等菜市場，也在行程間到中鋼鋁業工會親子烤肉活動與鄉親互動交流。

賴瑞隆表示，初選進入衝刺階段，更要走到市民身邊，因此他選擇走訪市場傾聽市民心聲、了解大家的需求與期待。他也相信黨內初選是正向、理性和良性的競爭，未來會維持自己的步調，繼續走進更多的市場、社區和街巷，爭取市民支持。

許智傑今天到路竹天后宮舉辦「市民見說明會」，闡述其針對北高雄地區的產業升級、交通優化及社會福利等面向的未來施政藍圖，強調將以「智慧產業」結合「便捷生活圈」，全力打造宜居宜業的北高雄新氣象。

許智傑表示，路竹科學園區與周邊的科技產業是高雄經濟發展的火車頭，在高雄轉型智慧城市的現階段，未來必須更加協助產業輔導、及推動南高屏半導體S廊帶的落地，期盼從路竹開始，打造北高雄成為「智慧產業生態系」的重要核心。

另一方面，林岱樺今天成立「女力後援會」，號召上千名女性支持者參與。林岱樺表示，這場女力座談會，是她系列活動非常重要、別具意義的一場，她以「長女持家」的心情，來照顧高雄、照顧鄉親，讓所有人都能在高雄安心生活。（編輯：黃名璽）1141130