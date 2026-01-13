民進黨高雄市長初選結束 陳其邁：靜待結果出爐

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）民主進步黨高雄市長初選民意調查昨天晚間結束，高雄市長陳其邁今天表示，恭喜4人共同完成初選，展現君子之爭；應該稍後很快就會知道結果，就靜待結果出爐。

參與初選者包括民進黨籍立法委員邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺；陳其邁上午在市政會議前，接受媒體聯訪說：「你們現在在那邊問，越問大家越緊張，大家稍微平靜一下」，現在大家七上八下，每個參選人都一樣，讓參選人與媒體都冷靜一下。

陳其邁表示，民進黨初選已有非常多經驗，以有初選的地區而言，氣氛非常和緩，也相信經初選後，市民都能知道參選人們想法。（編輯：李明宗）1150113