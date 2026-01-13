民進黨高雄市長初選結果今揭曉 陳其邁讚：共同完成民主初選

高雄市 / 武廷融 綜合報導

民進黨立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人爭取民進黨高雄市長提名，而初選民調結果預計於今(13)日公布，高雄市長陳其邁今日也表示，4位候選人都展現了君子之爭，氣氛也非常的和緩，恭喜4位共同完成民進黨的民主初選。

民進黨高雄市長初選民調完成，賴瑞隆昨(12)日晚間發文表示，謝謝為他守住每通電話的支持者，「無論個人輸贏，團結的心才能守護高雄、守住台灣」。許智傑則表示，感謝所有幫智傑在家顧電話的市民好朋友們，「明天，就是高雄新的一個篇章，智傑會為高雄繼續努力！」

邱議瑩也發文感謝每一位守在電話旁的朋友，「我有信心，高雄會更好。謝謝大家一路以來的陪伴與支持」。而林岱樺表示，謝謝支持者們願意待在家裡、接起那通電話，「高雄會因為民主的過程更美好，也會因為你們更強大。」

市長陳其邁今日上午受訪時被問及初選即將公布結果，他表示現在越問大家都越緊張，讓大家稍微平靜一下，靜待初選結果。陳其邁也提到，民進黨內初選已經有非常多的經驗了，這次4位候選人也都展現了君子之爭，氣氛也非常的和緩，他也先恭喜4位共同完成民進黨的民主初選，相信市民經過初選之後，都可以知道候選人的想法。

