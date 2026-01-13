民進黨高雄市長初選結果出爐 賴瑞隆以0.62個百分點險勝

【互傳媒／記者 范家豪／高雄 報導】 民進黨2026年高雄市長提名初選民調結果今（13）日正式揭曉。黨中央公布對比式民調結果後，由立法委員 賴瑞隆 以55.9995%的支持度排名第一，僅以約0.62個百分點的些微差距，險勝同為立委的 邱議瑩（55.3807%），確定取得出線資格，後續將依程序提報中執會完成提名。

此次高雄市長初選採「對比式民調」設計，將4位民進黨參選人，分別與國民黨可能對手柯志恩進行支持度比較。民調於1月12日晚間6時至10時30分進行，由3家民調公司同步執行室內電話訪問，完成1200份有效樣本，並於今日上午由黨中央邀集各陣營代表共同開封，對外公布結果。

勝負差距不到1個百分點 高雄初選高度膠著

依據民調結果，4位參選人對比數據如下：

賴瑞隆：55.9995% vs 柯志恩 24.8995%（排名第1）

邱議瑩：55.3807% vs 24.6652%（排名第2）

許智傑：51.9022% vs 25.1411%（排名第3）

林岱樺：50.5986% vs 21.7547%（排名第4）

前兩名差距不到1個百分點，顯示高雄綠營內部競爭激烈，支持結構相當接近，也讓初選後的整合動向，成為各界高度關注焦點。

賴瑞隆臉書勝選貼文

林岱樺是否脫黨參選？選後聲明明確表態「不離黨、不分裂」

特別引發討論的是，林岱樺在初選期間，曾因司法相關爭議，公開表達「政治介入檢調、檢調介入選舉」等強烈質疑，並多次喊冤表示自己「一路被摸黑、被造謠」，相關言論一度引發外界揣測，是否可能在初選結果出爐後，選擇脫黨參選，對高雄選情造成變數。

對此，林岱樺在初選結果公布後，隨即於臉書發表公開聲明，明確回應外界關切。她首先向勝出的賴瑞隆表達祝賀，並強調參與初選就必須尊重制度、遵從黨的規則，「只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項」。

林岱樺在聲明中直言，今日結果出爐，她願意承擔，也願意支持黨的提名人，全力以赴、團結對外，並清楚表態：「岱樺不會離開高雄，也不會離開民進黨。」她同時呼籲支持者放心，強調將持續以立法委員身分，推動產業競爭力、城市安全、長照與青年發展等政策方向。

黨內整合成關鍵 高雄正式進入2026前哨戰

黨內人士分析，林岱樺在選後第一時間公開排除脫黨可能，並表態支持提名人，對於穩定黨內軍心、避免支持結構分裂，具有關鍵意義。在此次勝負差距極小的情況下，如何有效整合各陣營支持者，將直接影響民進黨在高雄的2026選戰布局。

依規劃，民進黨後續將由選對會完成提報，並預計於1月21日送交中執會通過提名名單。隨著人選逐步底定，高雄市長選舉也正式進入藍綠對決的前哨階段。

外界觀察指出，高雄作為民進黨長期執政的重要城市，初選後的團結程度，將不僅左右地方選情，也成為 民主進步黨 總統大選整體選戰能量的重要試金石。