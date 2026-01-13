民進黨高雄市長初選結果出爐！賴瑞隆勝出 柯志恩祝賀喊：與新潮流決戰
記者詹宜庭／台北報導
針對2026縣市首長大選，民進黨昨日進行高雄市初選民調調查，今（13日）民調結果出爐，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨對決國民黨高雄市長參選人柯志恩。對此，柯志恩受訪表示，她先恭喜賴瑞隆當選，也對其他3位民進黨候選人表達高度敬意，未來是她與賴瑞隆的對決，甚至可以說是她與新潮流的決戰，雖然資源比不上他，但在人氣與底氣上，絕對有機會達成勝利。
柯志恩受訪表示，結果向來都在她的預料之中。她先恭喜賴瑞隆當選，也對其他3位民進黨候選人表達高度敬意，因為在一年多的時間裡，他們投入了這麼多經費與資源，現在勝負出來了，對於他們的辛苦，她表達尊重，並再次恭喜賴瑞隆。
柯志恩指出，未來是她與賴瑞隆的對決，甚至可以說是她與新潮流的決戰。對方資源非常多，未來高雄市長選戰將會是以小搏大、逆勢逆轉的方式進行。無論從高雄的結構面來看，或是對方所撒下的資源，她都會以人民為靠山，透過不同的政見與行動來爭取認同，展開一場君子之爭。
對於媒體追問「國民黨中央資源夠不夠？」柯志恩表示，黨中央黨產早已凍結，很早就是靠候選人自己。對她來說，資源是一回事，但不是只有有錢才能做事，未來在有限資源下，會提出讓人民認同的政見，這就是她唯一的底氣，「資源比不上他，但在人氣與底氣上，絕對有機會達成勝利」。
