民進黨高雄市長初選落幕 陳其邁期許贏得大選





進黨昨完成高雄市長初選民調作業，今（13）日上午公布結果，由立委賴瑞隆勝出，將代表民進黨投入2026年高雄市長選舉。高雄市長陳其邁在得知結果後，第一時間向賴瑞隆表達祝賀，同時也肯定其他參選人表現。他表示，這次共有4位候選人參與初選，整個過程展現出良性競爭的精神，「每一位候選人在初選中的表現都值得肯定。」

民進黨此次高雄市長初選共有4人角逐，分別為立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆及林岱樺。黨內昨晚執行民調，今上午10時30分開封並進行數據統計後，確認由賴瑞隆出線。根據對比式民調結果顯示，若綠營候選人對上國民黨立委柯志恩，賴瑞隆支持度為55.995%，邱議瑩為55.3807%，許智傑為51.9022%，林岱樺為50.5986%。

廣告 廣告

陳其邁指出，初選制度是民進黨長期以來重要的黨內民主機制，透過制度讓候選人提出對高雄未來發展的政見與願景，讓社會大眾檢視與選擇。他也強調，初選結束後，最重要的是團結與整合，迎接接下來的大選挑戰。如何提好願景讓市民有感很重要，期許繼續加油。

陳其邁說，希望未來能延續民進黨在高雄的施政價值，持續為城市發展努力，也期待全黨上下共同支持提名人選，一起面對選戰考驗。

（延伸閱讀：民進黨嘉義縣長初選明早公布 台南「妃憲對決」壓軸）

更多上報報導

民進黨高雄初選賴瑞隆出線 柯志恩：我與新潮流的對決

李四川、黃國昌、劉和然誰選新北市長？ 鄭麗文透露「這時」提名

快訊／民進黨初選以0.61％敗給賴瑞隆 邱議瑩：會繼續為高雄努力