民進黨高雄市長初選落幕 陳其邁籲團結、整合
（中央社記者林巧璉高雄13日電）民主進步黨高雄市長初選民意調查結果今天出爐，高雄市長陳其邁透過文字訊息表示，恭喜民進黨籍立法委員賴瑞隆，接下來最重要是團結和整合，迎接大選民意考驗。
民進黨稍早公布初選民調結果，民進黨籍立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆與林岱樺決戰，與中國國民黨對手柯志恩對比式民調，由賴瑞隆勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。
陳其邁表示，初選是民進黨長久以來重要黨內民主機制，非常優秀的4人透過初選機制提出高雄未來發展政見，過程中體現良性競爭風範。4人初選過程表現值得肯定，期待延續民進黨在高雄施政價值，繼續一起為高雄未來發展努力。（編輯：李明宗）1150113
其他人也在看
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 125
民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆奪第一 與邱議瑩只差0.6個百分點
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨今（13）早公布高雄市長初選民調，4人都贏國民黨立委柯志恩，但立委賴瑞隆民調最高，邱議瑩民調第二，許智傑第三、林...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 22
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 144
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 205
黃國昌突然飛美國！王定宇酸：相信非常緊急
[NOWnews今日新聞]民眾黨主席黃國昌今（11）日臨時宣布將率團前往美國華府，將與政府部門對談包括軍購與關稅議題；對此，民進黨立委王定宇表示，他願意相信是非常重要緊急的事情，才會在會期中飛出國，不...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 353
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 1 天前 ・ 1104
在台陸生恐歸零？鄭英耀被列「台獨頑固分子」 前大學校長示警：兵戎相見前兆
中國對台動作不斷，國台辦日前聲稱將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，揚言終身追責，對此，前實踐大學校長陳振貴在接受媒體《中評社》訪問時指出，中國此舉等同間接宣告，台灣教育環境不適合陸生，未來兩岸教育交流恐怕更緊縮，若兩岸連相對單純的學術及教育交流都中斷，惡意螺旋恐持續上升。陳振貴表示，若因教育部長被制裁，而導致陸生來台完全歸零，將創下兩岸教......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 120
【重磅快評】高雄掀開潘朵拉之盒 西瓜、蓮霧只是前菜
國民黨高雄市長參選人柯志恩曾調侃，外界常說民進黨在高雄「派出西瓜都能贏」，但如今時空背景早已不同，「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」。民進黨高雄市長初選預計明天揭曉，不論西瓜或蓮霧皆已今非昔比，藍綠港都之役將進入正規軍大戰，如果初選是「刀刀見骨」，大選必是「刀刀斷骨」，柯志恩必須先練好「金鐘罩鐵布衫」。聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 6
資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投
政治中心／林靜、吳培嘉 台北報導備戰年底議員選戰，北市士林北投區，綠營除了現任五席、新人傳出只有紀政姪子、後港里里長紀建漢有意再挑戰；藍營現任四席，但陳重文有案在身添變數，因此新人參選爆炸，除了藍營青年賴苡任，資深無黨籍前議員林瑞圖，也決定交棒兒子林揚庭，他強調自己從4年前爸爸落選、就已已積極備戰。台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.民眾：「謝謝謝謝感謝大家喔。」舉辦寒冬送暖活動，親自送口罩和民眾搏感情，他是前北市資深無黨籍議員林瑞圖的兒子林揚庭，這回首次參選，士林北投議員。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「阿姨謝謝這是我的春聯，我是林揚庭林瑞圖的兒子再拜託。」送上"馬揚鴻圖"春聯，從父子倆名字各取一字、發揮創意，就是要讓民眾記住。資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「從爸爸沒有選上開始，我就是非常跟基層連結深厚，不是只有靠著我爸爸林瑞圖三個字，在跟大家接觸，台北市議員擬參選人（國）林揚庭vs.記者，爸爸有給你什麼建議嗎，他的建議很簡單，就是東西背了趕快自己去走，想辦法去把票找出來。」主打父子傳承、但就算是"政二代"，也不能只靠家裡資源。林揚庭父親林瑞圖，曾任六屆市議員、一屆立委，從政初期入民進黨、退黨後，多以無黨籍參政，但這回交棒，兒子披的卻是"藍營"戰袍。台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「我兩年前就已經加入國民黨了，黃呂錦茹主委當然也是，非常認同年輕人出來參政，不可能我一個新人，一直用無黨籍這樣選下去嘛，因為沒有資源不好選。」坦言沒資源不好選，不過年底市議員選戰，藍營在士林北投4席現任，有案在身的陳重文能不能再選。還是未知數，而新人參選爆炸除了林揚庭，罷吳思瑤召集人賴苡任、前議員楊靜宇外，傳前國民黨發言人黃子哲，也有意再戰。台北市議員擬參選人（國）賴苡任：「就是全力以赴全力拚初選，目前我是勤走基層，我把士林北投七大市場，都已經都掃了好幾遍了，在地方也感受到，地方基層給我的反饋及溫暖，我相信在未來初選部分，我一定有信心一定可以順利出線。」資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投（圖／民視新聞）台北市議員擬參選人（國）林揚庭：「四加一就是提名方向的話，勢必就是我不會參加初選，直接無黨籍下去選。」綠營方面，外界評估現任五席連任機會大，紀政姪子、士林後港里長紀建漢，則有意捲土重來，以民進黨身分參選，年底士北區，勢必精彩。原文出處：資深前議員林瑞圖交棒兒 披藍營戰袍參選士林北投 更多民視新聞報導高雄第4棒！賴瑞隆初選前夕3區車掃 暖喊「上工即工作」盼港都更好黃國昌突宣布率團赴美談國防關稅 閃電出訪流程全說了伊朗變局印證「獨裁者不會長久」 矢板明夫：下一個是中國民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
有意解散眾議院？高市早苗回應了 再譴責中國這事：僅鎖定日本，無法容忍
日本首相高市早苗於今（11）日播出的NHK節目《週日討論》中，針對中國近期強化對日本出口「軍民兩用」物品的管制措施提出批評。高市早苗直言，「此次僅鎖定我國（日本）的措施，與國際慣例大相徑庭，是無法容忍的」。此外針對社會保障與稅制一體化改革，高市早苗表示，將成立「國民會議」，集結朝野與專家智慧，加速討論針對中低收入戶實施「給付型稅額扣抵」的制度設計。針對中國強......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 346
王毅取消訪索馬利亞！中外交部聲明竟扯台灣：反對索馬利蘭勾結台灣謀獨
中國外交部長王毅正展開非洲之行，沒想到卻取消訪問索馬利亞（Somalia）。索馬利亞總統府官員指出，中國因「技術性原因」而「推遲」原定訪問索馬利亞。對此，中國外交部強調，反對索馬利蘭勾結台灣當局「謀獨」的行徑。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 13
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
初選殺到見骨！ 前扁辦主任示警賴清德：恐現台南倒、全台敗
民進黨高雄市長初選民調結果最快將於今早（13日）揭曉，前扁辦公室主任陳淞山昨在《美麗島電子報》發表評論警告，無論初選結果如何，賴清德都必須與黨內派系大老共同出面安撫落敗者情緒，盡力化解初選累積的政治恩怨與裂痕，其中台南市長更是關鍵，否則恐出現「台南倒、全台就敗」的連鎖效應。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
投小黨就是投國民黨？黃揚明曝綠窘境：這關鍵族群「非藍也不會投給民進黨」
2026大選在即，民進黨台北市黨部執委會9日通過議員名額，台北市除了士林、北投選區提名5席之外，其他區均只提4席，共計提名25席，採取保守提名策略，無法過半。而由時代力量、台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」6日第一波提名全國7名議員參選人，台灣基進秘書長吳欣岱宣布參選台北市南港內湖議員，可能再次對上前立委高嘉瑜。淺綠陣營可能形成排......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 6
18萬退休公教注意！銓敘部要重審所得替代率 這半年間「還是領原退休金」
立法院於去年12月三讀《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，其中規定停砍公教年金，立院司法法制委員會12日將邀銓敘部長施能傑等官員，針對具體執行措施進行專題報告。銓敘部書面報告指出，因有近18萬已退休公務人員的所得替代率，需要重新審定，因此現正進行作業系統調整，推估約需半年，在完成重新審定前，暫先依原規定發給退休金，相關系統修正完成後，即據以重新審定之所得辦理。......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
黃國昌突閃電訪美談國防、高關稅 周軒：關稅干你什麼事？
民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌，即將按照黨內「兩年條款」規定於今年2月1日辭去國會議員一職，但黃國昌將在今（11）日率團前往美國首府華盛頓，聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治工作者周軒在臉書痛批「關稅干你什麼事？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
民進黨台南市長初選倒數 陳亭妃.林俊憲選情白熱化
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導民進黨台南市長初選，選情緊繃。立委陳亭妃發動「妃妃鐵馬」騎行，周日下午將在市府前舉行大型造勢活動。而立委林俊憲也是一早就展開車隊遊行，下午也有造勢大會登場。黨內白熱化的選戰，也讓本土社團站出來公開呼籲，不管初選結果如何，都要團結，才能贏得市長選戰。民視 ・ 1 天前 ・ 11
正面看「鄭習會」 蔣萬安：我是台灣人、中華民國國民｜#鏡新聞
台北市長蔣萬安，日前接受平面媒體專訪，除了談論目前國會朝野對立問題，也重申自己是台灣人，也是中華民國國民的立場。而面對未來國民黨主席鄭麗文，可能會到北京參加鄭習會，蔣萬安表示兩岸如果能夠交流、對話，他會正面看待，不過陸委會發言人梁文傑提醒，政治人物應該要瞭解到捍衛中華民國的必要性。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 2
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12