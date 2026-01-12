民進黨高雄市長初選賴瑞隆出線喊團結 國民黨柯志恩：以小博大、逆勢突圍

民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名初選民調作業，今（13）日公布結果，將由賴瑞隆將代表民主進步黨參選高雄市長。賴表示，謙卑承擔，喊話:團結高雄。對手國民黨柯志恩則表示，將以小博大、逆勢突圍、必贏得勝選！

賴瑞隆說，事實上，初選只是階段任務，沒有個人勝負，大家都是為了高雄全力以赴。這段過程讓我們更進步，而我們也深知，團結才能守住高雄，團結才能延續光榮。謙卑傾聽、凝聚團結，是我不變的承諾。我會用最真誠、虛心的態度與大家攜手前行。高雄前進的力量，來自一群人共同的方向；一起守護，才能讓城市持續發光。

賴瑞隆說，過去二十年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長，以遠見及承擔，為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知，高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻，誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。在此，我要向市民提出「三個優先」承諾：

第一，首要任務就是「團結團結團結」，團結所有的力量。

第二，2026年我們要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮。

第三，我們要讓高雄成為無分黨派、不同世代都能共融，百業齊發、區域均衡、市民安居樂業的國際級幸福城市。

廣告 廣告



有可能代表國民黨參選的柯志恩則恭喜賴瑞隆委員以不到 1% 的差距出線。四位競逐者都是我立院同事，雖然政黨不同、理念各異，對他們在這對期間的努力拚搏，仍要說一聲：「辛苦了！」尤其，林岱樺委員在逆境中展現出的韌性，令人由衷佩服。

柯志恩衷心期待，這是一場值得市民期待的君子之爭——過程可以激烈，但勿栽贓抹黑，更不該使出骯髒奧步。至於民進黨慣用的「抹紅伎倆」，真的可以休矣。因為「抗中牌」早已讓市民疲乏，大家期待的是，城市如何前進、生活如何改善、未來如何更好。

未來十個月，注定是一條艱辛的道路。民進黨坐擁龐大的執政資源，新潮流更是資源充沛，對在野陣營而言，立足點確實不平等。但柯志恩已做好準備，決心打一場以小博大、以寡擊眾、逆勢突圍的選戰，並且證明：治理城市，靠的是智慧與格局，而不是比誰的資源多、錢花得兇。

柯志恩相信，高雄市民是台灣最具民主活力、也最有判斷力的一群人。11 月 28 日，高雄一定能再創下選舉奇蹟！這一次，真的不一樣。這「柯」不一樣，柯志恩，我來了！

在高雄人的擁戴下，我們必將贏得勝利！

