民進黨高雄市長初選賴瑞隆出線 將對戰柯志恩
預計21日召開中執會正式提名
民進黨今天（13日）公布2026年高雄市長初選民調結果，立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺四人決戰，與國民黨對手柯志恩進行對比式民調，最後由賴瑞隆勝出；民進黨預計1月21日召開中執會，正式提名。
民進黨昨晚進行電話民調，今天上午開封民調數據，揭曉初選結果。
民進黨說，民調作業由秘書長徐國勇指派副秘書長何博文全程和4位參選人代表一起開封，同時將民調資料光碟與民調統計結果，簽名後一併給在場4位參選人代表。過程完全公開、公正，公平，且全程錄影。
根據民進黨公布的民調，4人與柯志恩對比，賴瑞隆對柯志恩是55.9995%對24.8995%；邱議瑩對柯志恩是55.3807%對24.6652%；許智傑對柯志恩是51.9022%對25.1411%；林岱樺對上柯志恩則為50.5986%對21.7547%。
民進黨預計在1月21日召開中執會公告提名名單。
對於有民調專家質疑，為什麼可以在這麼短的時間內，就完成這麼高份數的一個樣本；民進黨發言人韓瑩受訪表示，民進黨初選的模式行之有年，昨天根據民調中心的回報，一切非常順利執行，這些民調機構都非常具有公信力，所以在一天之內完成所要求的份數，沒有任何問題。
賴瑞隆是東吳大學政治學系、台灣大學國家發展研究所碩士，立法院國會助理出身，在監察院長陳菊擔任高雄市長期間，賴瑞隆擔任高雄市政府海洋局局長、新聞局局長等職務，目前是高雄市選出的三連霸立委。
（責任主編：莊儱宇）
