民進黨高雄市長初選賴瑞隆出線 將對決國民黨柯志恩

民進黨今天(13日)公布2026年高雄市長初選民調結果，由立委賴瑞隆出線。賴瑞隆隨後發表勝選感言，感謝高雄市民的託付，並表示初選只是階段任務，他會團結所有力量，帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。已獲國民黨提名參選高雄市長的立委柯志恩則對賴瑞隆的出線表達祝福，並期待未來彼此能展開一場君子之爭。

民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆、邱議瑩、林岱樺、許智傑4強相爭，民調結果今天出爐，由賴瑞隆勝出。

賴瑞隆拿到2026年選戰門票後接受媒體聯訪，他感謝每位高雄市民的託付及所有戰友的一路相挺，並表示初選只是階段任務，沒有個人勝負。

賴瑞隆向市民做出「三個優先」承諾，首要任務便是團結所有力量；第二是2026要共同守住高雄，延續城市引以為傲的光榮；第三則是要讓高雄成為不分黨派、世代共融、百業齊發的國際級幸福城市。他更強調自己會用最真誠、虛心的態度與大家前行，讓城市持續發光。賴瑞隆：『(原音)過去20年，我最敬重的謝長廷、陳菊、陳其邁3位市長以遠見及承擔為高雄奠定長遠的發展和格局。我深知高雄正處於關鍵時刻，接棒陳其邁市長的責任重大；我也從未忘卻誓言帶領高雄邁向嶄新黃金十年的展望。』

未能在初選脫穎而出的立委許智傑、林岱樺隨後也都透過聲明對賴瑞隆表達祝賀。許智傑說，他會團結一致，一起為高雄的發展努力；林岱樺也表示她會全力支持黨的提名人，團結對外、打贏2026。

而以些微差距落敗的立委邱議瑩則表示，大家都已盡了最大的努力，她要恭喜賴瑞隆，也感謝許智傑、林岱樺一起展開良性競爭，未來她會繼續為高雄努力。

高雄市長陳其邁也表示，初選是民進黨長久以來重要的黨內民主機制，他肯定這次初選過程體現良性競爭的風範。陳其邁指出，接下來最重要的事就是團結和整合，迎接大選民意的考驗。

至於已獲得國民黨提名參選高雄市長的國民黨立委柯志恩受訪時則表示，民進黨高雄市長初選結果在她的預料之中，她要恭喜賴瑞隆。

柯志恩說，未來是她與賴瑞隆的對決，甚至是她與新潮流的決戰，對方資源非常多，但她會以小搏大、以逆勢逆轉的方式進行，以人民為靠山，透過不同的政見與行動爭取市民認同，也期待與賴瑞隆展開一場君子之爭。(編輯：宋皖媛)