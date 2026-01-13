南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導

民進黨高雄市長初選落幕，確定由立委賴瑞隆出戰，對決國民黨的柯志恩。13日上午中央黨部民調揭曉，賴瑞隆立即感謝選民支持，未來全力備戰，接棒高雄市長陳其邁。不過面對民調數據，賴瑞隆只小勝邱議瑩不到1個百分點，對此，邱議瑩謙卑接受結果，至於林岱樺也正式表態，不會脫黨參選，許智傑則送上祝福。

民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 邱議瑩：謙卑接受結果

民進黨高雄市長黨內初選，由賴瑞隆以些微差距勝出。（圖／翻攝畫面）深深鞠躬，感謝選民支持，民進黨高雄市長初選結果揭曉，確定由立委賴瑞隆披上戰袍。立委（民）賴瑞隆：「初選的終點也是責任的起點，明天起我們將強化高雄隊，將在全新的崗位上就位。」

廣告 廣告

賴瑞隆當過三屆立委，對高雄相當熟悉，在陳菊市長任內，擔任高雄市海洋局長和新聞局長，這次轉戰百里侯，黨內初選過關，有望接棒陳其邁，延續高雄綠色執政。

立委（民）賴瑞隆：「我也會安排時間，跟其邁市長來請益，我們也共同都是政策控，都是緊緊緊，未來我一樣會延續其邁市長的成績。」

民進黨高雄市長黨內初選，四強對決，12號晚間，由三家民調公司，完成3600份電話民調樣本，13號結果出爐，四位選將差距不大，其中邱議瑩和賴瑞隆更是差距不到一個百分點，最後三家民調公司平均結果，由賴瑞隆以些微差距勝出。

民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 邱議瑩：謙卑接受結果

民進黨高雄市長黨內初選，四強對決，最後賴瑞隆勝出，但其他三人都喊話會團結，不脫黨參選。（圖／民視新聞）

立委（民）賴瑞隆：「我也第一時間跟其他三位，我的好同志們通過電話，也謝謝他們給我的鼓勵跟支持，團結團結團結，要團結所有的力量。」初選落幕，落敗的三位選將都尊重結果，不過面對外界擔心，會不會有人脫黨參選？

立委（民）林岱樺：「只要制度公平正當，就沒有脫黨、分裂的選項，今天結果出來，我用同樣的態度面對，我願意承擔也願意支持黨的提名人。」

立委（民）許智傑：「初選結果出來恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致。」

立委（民）邱議瑩：「必須很謙卑的，去接受這樣的初選結果，也在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。」高雄市長陳其邁：「初選難免競爭，但是更重要的是，選後能夠團結。」

民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 邱議瑩：謙卑接受結果

民進黨確定由立委賴瑞隆出戰，對決國民黨的柯志恩。（圖／民視新聞）民進黨集體喊話團結，國民黨對手柯志恩也確定目標。立委（國）柯志恩：「我今天很輕鬆，我終於知道我的對手是誰了，未來就是柯志恩跟賴瑞隆的決戰，甚至可以說是柯志恩跟新潮流的決戰。」

儘管民調中，柯志恩落後賴瑞隆一大截，但她說已經準備迎戰，如今藍綠選將確定，高雄市長之爭正式開打。

原文出處：民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 邱議瑩：謙卑接受結果

更多民視新聞報導

藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」

鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注

賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選

