民進黨高雄市長初選走鐘 簡煥宗：公審8歲孩變政治事件

民進黨立委賴瑞隆8歲兒子疑涉校園衝突事件，引發社會關注，雖然賴瑞隆已於昨（5）日召開記者會公開道歉，但受害方家長仍持續爆料。不過綠營社群及支持者則大動員護航，質疑是政治操作、刻意放大「小孩打鬧」，並肯定賴瑞隆未卸責的態度；高雄市議員簡煥宗也批評「公審一個8歲小孩」，直指事件已被政治化。

表態角逐民進黨高雄市長提名的賴瑞隆，8歲兒子疑涉校園霸凌。深綠粉專「脫北者冰狼」日前發文肯定賴瑞隆面對危機的態度，「不卸責，正面承認錯誤，尊重學校審理程序，逆風的時候才能看見一個人的品格，我認為他很不錯」。

底下粉絲也留言護航，認為該事件被刻意放大，「從小孩下手真的也是很髒」、「8歲小孩會有肢體衝突，而且是足球這種有身體接觸的運動超正常吧，爆料的媒體到底要多沒常識？」、「國小打架不是稀鬆平常的事情嗎？」

另外，簡煥宗也臉書聲援，「你8歲的時候在幹嘛？」他提到，一個8歲的小男孩跟同學在踢足球，為了一顆界外球跟同學起爭執，變成一起「政治事件」、變成媒體在公審一個8歲小男孩。他直言，把這件事情說成家醜、說成霸凌，這個發生在台灣高雄，只因為他的爸爸要選高雄市長，他只是一個8歲小男孩。

