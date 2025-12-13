民進黨高雄市長初選超激烈！柯志恩：對手底定後會調整步伐

民進黨高雄市長初選競爭激烈，引發關注。對此，國民黨立委柯志恩今天（13日）表示，未來民進黨的人選確定後，就會調整步伐，預計農曆年後陸續發表政見、進行廟口開講等，有大家力挺，相信這仗會打得非常漂亮，並贏得最後的勝利。

柯志恩。（圖／中天新聞）

柯志恩受訪時表示，民進黨的初選競爭非常激烈，他們目前都是緊跟著現任市長陳其邁，「對我們來說，國民黨沒有這方面的一個壓力」，未來等他們的初選結束，人選確定之後，我們會調整步伐，預計在農曆年後就會來陸續發表政見，進行廟口開講，以及和黨籍議員、里長會談等。我們會根據自己的步伐，來決定我們未來的方向。

廣告 廣告

2025高雄萬聖節在衛武營登場，陳其邁與邱議瑩、賴瑞隆、許智傑同框。（圖／翻攝高雄市府官網）

被問及看好綠營誰出線，柯志恩說，到目前為止他們都很有把握，他們不弱，我們其實也頗強，不管任何人出來跟我們打選戰，以民進黨長期執政，還有他們的資源，對國民黨來說，真的都是非常辛苦，但有我們的議員還有基層的里長大家的力挺，我相信我們這仗會打得非常漂亮，而且贏得最後的勝利。

延伸閱讀

勞保基金2031恐破產！黃揚明：下任總統就會碰到的國家危機

年改後高普考少九萬人 許宇甄：停砍年金守住最後公道

綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民