民進黨高雄市長初選，10日要在中央黨部開始登記，已經屆滿的現任市長陳其邁，雖然無法登記，但挾著高民調，卻成了選戰中的關鍵人物，也讓四位有意參加初選的立委，紛紛打出邁邁牌，證明與陳其邁的好感情，強調自己才是陳其邁的最佳接班人。

民進黨高雄市長初選開放登記 4立委打「其邁牌」拚接班

邱議瑩推新看板，強調要接棒陳其邁。（圖／民視新聞）

從昔日陳其邁的幕僚手上，接下棒棒糖，戲稱大家都是"受害者聯盟"，說要一棒接一棒，立委邱議瑩打出邁邁牌，要當接班人，邱議瑩現場講了過往的小故事，要證明兩人好交情，邱議瑩說：「他看到我在咳嗽就寫了一個藥名，然後我就趕快到餐廳隔壁的藥房，就去買了那個藥，一起吃飯的友人笑說，他那麼久沒當醫生，那個藥現在還買得到算一流的，但是妳連看都沒看妳敢吃下去，妳還更一流，這也是表示說，我跟他之間我們的互信。」

陳其邁8日在聯合豐年節的活動上，與賴瑞隆的趣味互動引起話題。（圖／翻攝畫面）

民進黨初選登記在即，挾著高民調的現任市長陳其邁，動見觀瞻，不只邱議瑩，其他參選人也紛紛打出邁邁牌，8日聯合豐年節的活動上，香噴噴的山豬肉上桌，陳其邁一個假動作，欸嘿，騙得賴瑞隆聞得到吃不到，隔天賴瑞隆帶著議長康裕成跑市場，就說大家都是高雄隊的好夥伴，賴瑞隆說，「過去這段時間我也是一個政策控，所以很多時候，也常在半夜接到其邁市長的電話，那我相信我們都是高雄隊。」

陳其邁8日接受訪問，認為民調僅供參考，別把許智傑當塑膠。（圖／民視新聞）

同樣在8日，另一場大港開吃，陳其邁更為了網路媒體報導民調，拉著許智傑加持，陳其邁說，「許智傑也不錯喔，你也不要把他當塑膠啊對不對，這個民調參考啦。」，立刻讓許智傑話題滿滿，週日在服務處迎媽祖，很有信心會贏得最後勝利，許智傑認為「我會像滾雪球一樣，很快就會滾到第一名，所以當然其邁市長昨天謝謝他的肯定，他說那個許智傑不是塑膠，我就開玩笑說，小金剛是鋼鐵做的當然不是塑膠。」

林岱樺週末走自己的行程。（圖／翻攝畫面）

就連林岱樺，雖然週末走自己的路，平常也都會與陳其邁同框，民進黨高雄市長初選開跑，沒得登記的陳其邁，卻成了整場選戰的關鍵人物。

