民進黨高雄市長初選險勝 賴瑞隆提出「三個目標」

民進黨高雄市長初選於今（13）日揭曉，由立委賴瑞隆勝出取得提名資格。賴瑞隆隨即召開記者會感謝市民託付，並提出「團結、守住高雄、共榮發展」三大優先目標，強調將延續謝長廷、陳菊、陳其邁三位市長奠定的基礎，帶領高雄邁向下一個黃金十年。

賴瑞隆在高雄市長初選中勝出。（圖／中天新聞）

賴瑞隆表示，初選只是過程沒有個人勝負，四位候選人都是「高雄隊」隊友。他第一時間已與其他三位候選人通電話致謝，並獲得祝福。賴瑞隆強調，唯有團結才能守住高雄、延續光榮，未來將持續溝通，把其他候選人提出的好政策納入規劃藍圖。

談到與現任市長陳其邁的關係，賴瑞隆透露已在第一時間致電，並將安排時間拜會請益。他說，過去十年不論擔任立委或在市府服務期間，都與陳其邁密切合作，兩人都是「政策控」。賴瑞隆承諾將延續陳其邁市長的成績，在謝長廷、陳菊、陳其邁奠定的基礎上繼續努力。

民進黨高雄初選民調結果。（圖／中天新聞）

面對年底市長選戰，賴瑞隆自信表示，他擁有十年市府局處首長經驗，歷任新聞局長、觀光局長、海洋局長，參與過黃色小鴨、五月天演唱會等城市行銷，對高雄市政非常嫻熟。立委期間更獲得19次公督盟優秀立委肯定，為高雄爭取6000億建設經費。

賴瑞隆強調，與對手柯志恩最大的不同點在於「我一直跟高雄在一起，不只參與其中，而且有政績」。他表示能夠立即上手、無縫接軌，與市政團隊都是老戰友，可以馬上銜接讓高雄持續進步發展。

回顧初選期間，賴瑞隆分享走遍高雄38個區的體悟，表示在考驗中得到更大成長，如同高雄精神經過淬鍊蛻變。他自我定位為「菜市場的小胖子」、「不畏困難的運動選手」、「以城市為己任的政治人物」，將持續為深愛的高雄全力奉獻。

賴瑞隆提出未來三個優先目標：第一是團結所有力量；第二是2026年共同守住高雄、延續光榮進步；第三是讓高雄成為不分黨派、不分世代，百業齊發、區域均衡發展的國際幸福城市。他也坦言，高雄正面對產業轉型、人口結構改變、城市財源受損等挑戰，需要所有人一起努力。

賴瑞隆強調，高雄前進的力量來自每一個高雄人，他將用最真誠、最虛心的態度與大家攜手同行。他呼籲從總統到市長、立委、議員、里長，所有人一起努力，讓高雄持續在國際上發光發熱，成為更幸福快樂、更偉大的城市。

