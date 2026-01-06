民進黨高雄市長初選黃金周 4綠委陸空戰齊發

民進黨高雄市長初選進入倒數黃金周，賴瑞隆6日發動站路口、掃街攻勢。（賴瑞隆提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選進入倒數黃金周，許智傑發布最新催票影片。（許智傑提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選進入倒數黃金周，邱議瑩找來知名藝人及歌手拍攝推薦影片，並與立委黃捷掃市場。（邱議瑩提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選進入倒數黃金周，林岱樺則出席地方活動與民搏感情。（林岱樺提供／洪浩軒高雄傳真）

民進黨高雄市長初選進入倒數黃金周，有意爭取提名的4位綠委使出渾身解數，希望在最短時間內走遍高雄、強化選民印象，賴瑞隆6日發動站路口、車掃攻勢；邱議瑩找來知名藝人及歌手拍攝推薦影片；許智傑發布最新催票影片；林岱樺則出席地方活動與民搏感情。

賴瑞隆6日啟動全日掃街拜票行程，清晨從路竹地區出發，由立委邱志偉陪同站路口向民眾問早致意，下午隨即轉往林園、大寮地區展開車隊及市場掃街，一日橫跨南北高雄，強化陸戰動能，盼能提升曝光度。

邱議瑩同樣找來立委黃捷陪同掃街，她們6日一連到三合市場、國民市場、忠孝商圈拜票，邱也於下午前往湖內、茄萣、路竹、岡山、橋頭地區車掃，此外，還找來金馬獎得主陳慕義、滅火器樂團主唱楊大正及直播主阿美拍攝推薦影片，展現超強好人緣。

許智傑6日在社群平台發布最新催票影片，影片中，許智傑感性回顧從政27年來的點點滴滴，強調獲得現任市長陳其邁的公開肯定，自己已做好萬全準備，將以「全民市長」為目標，承接起推動高雄持續進步的重任。

林岱樺則於6日北上立法院處理國會事務，隨後回到高雄參與多場地方活動與民眾搏感情，希望展現親和力，獲取更多選民支持。

