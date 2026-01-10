民進黨高雄市長初選黃金週末 「接棒」話題引討論

（中央社記者林巧璉高雄10日電）民進黨高雄市長初選進入黃金倒數，黨內參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人全力衝刺。邱議瑩上午在高雄富邦馬拉松賽時接下市長陳其邁手中的棒子，「接棒」話題引發討論。

民進黨預計12日至17日進行高雄市長初選民調，今天是選前黃金週末，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人全力衝刺。今天邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆皆與陳其邁同台出席2026高雄富邦馬拉松活動，陳其邁參加接力趣味競賽時，恰好「交棒」給角逐市長初選的參選人邱議瑩。

廣告 廣告

邱議瑩透過新聞稿表示，陳其邁將接力棒交到邱議瑩手中，兩人合力完成闖關，象徵市政傳承、接棒向前。無論是在市政建設或城市未來的馬拉松賽道上，她都會全力以赴、拚到終點。

林岱樺回應，「接棒不是遊戲，更不是表演」，高雄市長的責任不是遊戲，市民的問題更不是遊戲，沒有人會把初選當作遊戲，而自己更不會把初選當成遊戲，自己會承擔陳其邁所說的「市長壓力」，並與專業團隊一起重新檢視高雄的產業布局、公共建設與社會安全網。

許智傑說，自己一早在林園區掃街，許多攤商與民眾都期待市政延續，並有人直言希望他能延續陳其邁的施政成果，讓高雄繼續提升。

賴瑞隆下午舉辦「百工百業顧電話 團結高雄挺瑞隆！」記者會，與同黨立委林月琴、多位市議員、里長及百工百業代表，在現場打電話給親友提醒顧電話，呼籲力挺賴瑞隆通過初選。賴瑞隆說，希望大家都做他的後盾、幫忙顧電話，顧的不只是選戰，也是顧前市長謝長廷、陳菊，以及陳其邁等多年來為高雄打下的根基。

記者會後賴瑞隆與台南市長黃偉哲合體進行鳳山車掃，賴瑞隆說，很早就邀請黃偉哲站台，這不僅是黃偉哲於此次初選首度在外縣市為黨內參選人站台，黃偉哲明確表態，雖各參選人都優秀，但唯一擁有市政經驗的賴瑞隆是最讚的。

民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人；各參選人紛紛把握最後階段，到各區車隊掃街、站路口及市場拜票。（編輯：林恕暉）1150110