民進黨高雄市長初選黃金週末 邱議瑩辦選前之夜

（中央社記者林巧璉高雄10日電）民進黨高雄市長初選進入黃金倒數，黨內參選人邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人全力衝刺。邱議瑩今晚在前鎮區舉辦選前之夜，邱議瑩喊出「我已經做好準備接棒陳其邁。」

邱議瑩今晚在中正高工籃球場舉辦「高雄贏選前之夜」造勢活動，台南市長黃偉哲在陪同賴瑞隆鳳山車隊掃街後，也趕至邱議瑩造勢晚會上台講話。

黃偉哲說，他與邱議瑩在1996年擔任國民大會代表時就認識，2人與總統賴清德是同一期，他與邱議瑩一路一起努力至今已30年，盼支持者下週起都在家顧電話，也要邀請鄰居親友一起顧電話唯一支持邱議瑩，讓她能延續市長陳其邁的市政。

邱議瑩在立委黃捷、多名高雄市議員陪同下登台，邱議瑩致詞時細數高雄的改變並說，她已經做好準備，要為高雄做更多事，「我已經做好準備，讓市政延續、讓城市升級，接棒陳其邁開創新未來。」

她說，高雄是一個多元文化的城市，高雄與紀錄片「冠軍之路」很像，台灣隊從一開始外界都不看好的情況下，一路打到世界冠軍；高雄過去天空總是灰灰的，也被說是「文化沙漠」，但高雄一點一滴改變，至今台積電進駐、演唱會經濟蓬勃，高雄已不一樣。

邱議瑩說，「冠軍之路」說得不只是球賽，更是人生，就如同她參與高雄市長初選時，一開始多數人也不看好，也有很多人對邱議瑩的印象就是「恰北北」，但自己從政30年來不怕挑戰，也代表民進黨參選最艱難的高雄立法委員第一選區。

眾人齊喊「邱議瑩一定贏」後，邱議瑩走向民眾握手、擊掌致意。邱議瑩最後與樂團藍色狂想合唱「伊是咱的寶貝」，表達自己對高雄的熱愛。

民進黨高雄市長提名作業預定1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人。（編輯：林恕暉）1150110