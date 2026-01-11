民進黨高雄市長初選 柯志恩：接到民調電話唯一支持我

民進黨將於12日啟動高雄市長初選民調作業，引發討論。代表國民黨參選高雄市長的立委柯志恩今天表示，祝福自己立院的4位好同事，希望他們爭取到出線的機會，她也呼籲高雄市民，若接到民調電話，「唯一支持柯志恩」。

柯志恩。（圖／中天新聞）

民進黨高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選民調將在12日至14日依抽籤順序執行，時段訂在晚間6點至10點，由3家民調公司分別完成1200份有效樣本。對於民進黨高雄市長初選，高雄市長陳其邁10日表示，目前所有參選人都展現君子之爭與良好風度，期待4位候選人都能盡力而為、維持好的風度，彼此給予祝福。他認為，在初選結束後一定要團結一致贏得大選，「這是我對4位候選人的期待」。

民進黨高雄市長黨內初選將展開民調作業。（圖／民進黨YT）

柯志恩受訪時表示，祝福我們立法院這四位好同事，希望他們能爭取到最後出線的機會，「不過我還是要提醒，所有高雄的市民，如果你接到民進黨的民調電話，真的要唯一支持柯志恩。」她說，未來我們會照自己的腳步，在一對一的選舉中， 一定會盡最大努力。

