民進黨高雄市長初選 確定由賴瑞隆勝出

民進黨高雄市長初選四搶一，競爭相當激烈，歷經一個晚上，完成3600份室內電話民調，13日結果出爐，確定由賴瑞隆勝出，代表民進黨角逐高雄市長寶座，上午賴瑞隆也出面感謝選民支持。





民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 與邱議瑩差距不到一個百分點

民進黨高雄市長黨內初選，由賴瑞隆勝出。（圖／翻攝畫面）









深深一鞠躬，再次表達感謝，民進黨高雄市長初選結果揭曉，確定由立委賴瑞隆披上戰袍。儘管難掩心情激動，賴瑞隆承諾，會承擔高雄的重責大任。

立委(民) 賴瑞隆：「初選的終點也是責任的起點，明天起我們將強化高雄隊，將在全新的崗位上就位。」

賴瑞隆除了當過三屆立法委員，對高雄也相當熟悉，在陳菊市長任內，擔任高雄市海洋局長和新聞局長，著名的政績就是2013年6月成功爭取黃色小鴨在高雄策展，這次轉戰百里侯，黨內初選過關，有望接棒陳其邁，延續高雄綠色執政。

立委(民) 賴瑞隆：「我剛剛第一時間也致電了其邁市長，我也會安排時間，跟其邁市長來請益，接棒陳其邁市長的重責大任，我相信我會全力以赴。」





民進黨高雄市長初選賴瑞隆勝出 與邱議瑩差距不到一個百分點

民進黨高雄市長黨內初選，結果出爐後，四位選將均表示團結一致。（圖／民視新聞）





民進黨高雄市長黨內初選，立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，四強對決，12號晚間，展開室內電話民調，由三家民調公司，完成3600份問卷樣本，13號結果迅速出爐，四位選將差距不大，其中邱議瑩和賴瑞隆更是差距不到一個百分點，最後三家民調公司平均結果，由賴瑞隆勝出。

立委(民) 賴瑞隆：「剛才我也第一時間跟其他三位，我的好同志們通過電話，第一時間也有跟總統說了這樣的狀況，高雄的進步發展也需要中央大力支持。」

立委(民) 許智傑：「初選結果出來，恭喜賴瑞隆委員，面對未來的挑戰，我們將會團結一致。」立委(民) 邱議瑩：「必須很謙卑的，去接受這樣的初選結果，也在第一時間接到瑞隆的電話，也跟瑞隆恭喜。」高雄市長 陳其邁：「初選難免競爭，但是更重要的是選後能夠團結。」陳其邁說，四位選將在初選期間，展現君子之爭，如今確定由賴瑞隆出線，更該團結，迎戰高雄市長寶座。





