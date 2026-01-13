民進黨高雄市長初選「賴瑞隆勝出」！許智傑祝賀：團結一致「為高雄贏得未來」！

民進黨高雄市長初選民調今（13日）上午出爐，最終由民進黨立委賴瑞隆擊敗同黨籍立委邱議瑩、許智傑及林岱樺，將代表民進黨出戰。對此，許智傑表示，「恭喜賴瑞隆，一起團結為高雄繼續努力！」

許智傑稍早於臉書發文祝賀賴瑞隆初選勝出，並喊話，「一起團結為高雄繼續努力！」許智傑表示，「感謝市民朋友們這段時間的支持和力挺，恭喜賴瑞隆委員在初選中脫穎而出，正式代表民進黨參選高雄市長」。

許智傑說，初選的結束是責任的開始，「面對未來的挑戰，我們將會團結一致、不分彼此，全力支持」。他喊話，「高雄是我們的家，團結是我們的力量」、「 讓我們一起努力，為高雄贏得未來！」

（圖片來源：許智傑臉書）

