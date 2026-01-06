民進黨高雄市長初選 陳其邁：保持君子之爭

▲ 民進黨高雄市長提名黨內初選邁入最後衝刺階段，市長陳其邁今（6)日指出，投入初選的4位立委政見會的表現都不錯，也對高雄市提出未來發展的願景。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長提名黨內初選邁入最後衝刺階段，市長陳其邁今（6)日指出，投入初選的4位立委政見會的表現都不錯，也對高雄市提出未來發展的願景。初選就是應該要比政策牛肉，讓市民了解未來擔任市長想做什麼，哪些是他關心的事項。

陳其邁也認爲，最重要的還是在初選的過程，必須跟現在一樣保持君子之爭，不僅贏得支持，也要贏得對手的敬重。

陳其邁更提醒大家，重要的是初選之後，也就是大選時必須團結一致，因為高雄這一局，不管是大選或者是選後，各種不同黨派的團結都非常的重要，期待4位參選人初選結束後都能團結。

