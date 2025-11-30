民進黨高雄市長初選 4戰將周末拚場

民進黨高雄市長初選進入倒數，林岱樺於11月30日在林皇宮舉辦女力造勢會。（洪靖宜攝）

有意角逐高雄市長的綠委邱議瑩（前排右），11月30日下午在高雄鳳山區議會路舉辦大型造勢，前行政院長蘇貞昌（前排中）壓軸站台助講。（紀爰攝）

民進黨高雄市長初選進入倒數，4位參選人11月30日同步衝刺，林岱樺雖因助理費案遭起訴，舉辦女力造勢會搶婦女票；邱議瑩則在鳳山舉行首場大型造勢，找來前行政院長蘇貞昌現身站台；許智傑到路竹區舉行市民見面會，與地方跋感情；賴瑞隆則展開密集市場掃街，一日連跑3個菜市場拜票，各陣營把握周末火力全開，從大型造勢、政策說明或到基層掃街，力拚明年1月出線。

隨著黨內初選民調前夕逼近，林岱樺舉辦女力造勢會，邀請各行各業女性工作者，現場擺出近千張椅子，後排卻未坐滿，與先前大型造勢場合氣勢不同，林則說，現場8成滿，已讓她相當感動。林於台上演說提及，目前面臨人格謀殺，且爆料不會停止，還會繼續，但她身為女性立法委員絕對不能倒下，會繼續挺身為姊妹奮戰，對於近期媒體公布市長民調，林則狠酸：「因為他們沒有辦法有萬人造勢大會，只能花錢做民調來造勢」。

而邱議瑩選擇到鳳山區舉辦大型造勢會，主辦單位喊出湧入5萬人，還邀來前行政院長蘇貞昌壓軸站台助講，前總統陳水扁也透過影片讚邱議瑩是「最強母雞」，邱表示，自己沒有派系，但也不是孤鳥，堅持高雄優先，更熟悉陳其邁施政內涵，是最能延續，甚至超越的接棒者，目標要把高雄從五星城市推向六星。

與此同時，賴瑞隆則展開密集市場掃街，一天連跑遍3個市場，賴表示，自己在市場長大，攤位的味道、人情與叫賣聲，是他最深刻的成長記憶，每次走進市場都像回到家，有別於對手頻頻辦大型造勢，以中小型規模的問政說明會為主，賴說，會持續以最真誠方式走進更多市場、社區與街巷，握住每一雙手，爭取市民支持。

另方面，許智傑到路竹天后宮舉行政策說明會，現場湧入逾2000名支持者，還號召北高雄農漁會系統要角助陣，他以「北高雄智慧產業生態系」為核心，提出路竹科學園區、南高屏半導體S廊帶等發展構想，未來將從產業、交通、人才三面向著手，許也強調：「若有機會擔任市長，會把北高雄的潛力徹底釋放」。