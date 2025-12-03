民進黨高雄市長初選4搶1 謝寒冰：派系角力恐生變數

2026年高雄市長選舉民進黨初選競爭激烈，立委賴瑞隆、許智傑、林岱樺、邱議瑩皆表態參選。資深媒體人謝寒冰在政論節目分析，邱議瑩獲得前總統蔡英文、陳水扁及前行政院長蘇貞昌力挺，但身兼民進黨主席的總統賴清德支持的是賴瑞隆，無論最後誰出線，對綠營都將造成許多變數。

資深媒體人謝寒冰。（圖／中天新聞）

《上報》日前委託《雨晴指標》公司進行的民調顯示，邱議瑩以51.9%支持度大幅領先國民黨籍的柯志恩23.7%，同時也領先其他綠營擬參選人。謝寒冰2日在政論節目《新聞大白話》中質疑該民調數據，指出受訪民眾的政黨傾向中，有47%支持民進黨、國民黨僅8%，比例過於懸殊。謝寒冰強調，高雄雖然長期由綠營執政，但政黨支持度差距不應如此誇張。

民進黨立委林岱樺。（圖／中天新聞）

謝寒冰認為民調僅供參考，真正關鍵在於初選過程是否有人操作。他表示，邱議瑩背後有蘇貞昌、蔡英文、陳水扁等黨內大老支持，但賴清德挺的是賴瑞隆，若最後邱議瑩出線，賴瑞隆和林岱樺是否會服氣？反之若賴瑞隆出線，邱議瑩和林岱樺又是否會接受？謝寒冰認為，這場初選無論結果如何，都會對綠營造成許多變數。

民進黨立委賴瑞隆。（圖／中天新聞）

針對藍白陣營的選情，謝寒冰指出，2022年選舉國民黨表現不錯，但要保住上次戰果相當不容易。他表示，宜蘭、彰化、嘉義以及新竹縣都開始出現問題，藍白整合至關重要。謝寒冰直言，許多地方縣市都出現國民黨、民眾黨沒有強勢人選的情形，而民進黨已在地方耕耘一段時間，對藍白來說是個警訊。

關於英蘇聯軍是否真的成形，謝寒冰表示，蔡英文與蘇貞昌一起出席淡江大橋剪綵、爬山等活動，宣示意味濃厚。但他認為關鍵在於，若2026年在賴清德領軍下民進黨大獲全勝，蔡英文和蘇貞昌還能撼動賴清德嗎？謝寒冰強調，關鍵變數就在這裡。

