民進黨高雄市長剩賴瑞隆能拚？醫曝柯志恩有個大絕招：補齊能領先更多

2026縣市長選戰開打！高雄市長選戰，藍營方面由國民黨立委柯志恩定於一尊，民進黨則呈現4搶1態勢，TVBS民調中心1日最新民調顯示，民進黨立委中，僅賴瑞隆在誤差範圍內小幅領先柯志恩，邱議瑩、林岱樺、許智傑則落後較多。對此，醫師沈政男今在臉書談及各家民調的「機構效應」指出，用媒體的政治立場來解讀民調的時代已經過去了！他並點出，柯志恩在年輕支持度方面明顯落後，建議可惡補「這一塊」，「2026最關鍵的一役就在高雄！」

沈政男指出，政黨支持度，是解讀台灣媒體民調的定海神針，另外則是看中立選民的支持度，在藍白政黨支持度加起來與綠營相當的情況下，這能決定最後輸贏。以台南市長選舉板塊來看，藍白略小於綠，但在中立選民方面，國民黨立委謝龍介明顯輸給民進黨立委陳亭妃，因此選情不妙；高雄市長板塊上差不多或是藍白略書，但柯志恩在中立選民的贏面比較大，因此勢均力敵。

沈政男並對比各家民調說法，《上報》民調可看出，柯志恩在中立選民支持度領先，在鐵票（政黨支持度）方面略輸；《匯流》則發聲明稱民調公正客觀。事實上用媒體的政治立場來解讀民調的時代，已經過去了，解讀機構效應要看政黨板塊，如《美麗島》電子報，民調板塊都是藍白加起來輸給綠營，一直都是這樣，而《TVBS》都是藍白領先綠營。

另外，近年高雄「演唱會經濟」蓬勃發展，沈政男指出，柯志恩在20到29歲族群的支持度明顯落後綠營，她該如何超越綠營候選人？年輕人可能會擔心，柯志恩當高雄市長以後，就沒有那麼多國際演唱會可看了。因此，建議柯志恩趕緊把上任以後可能邀請的藝人與樂團拿出來講一下，若不熟悉這塊就快點惡補，例如美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）是否可能來高雄，「你看陳其邁（高雄市長）今天，連濱崎步（平成歌姬）的事情也在蹭了，泰勒絲會是柯志恩的大絕招！」

上述調查是《TVBS》民意調查中心於2025年11月20日至27日晚間18 ：30至22 ：00進行的調查，共接觸1,283位20歲以上高雄市民，其中拒訪為269位，拒訪率為21.0%，最後成功訪問有效樣本1,014 位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。

